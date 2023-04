Furcsa gyógymóddal kezeli magát L.L. Junior szerelme

Sokan undorodnak tőle, pedig nagyon sok pozitív hatása van annak, ha egy pióca ragad az emberre. Meglepő módon ezt a megosztó kezelést L.L. Junior párja, Dárdai Blanka is kipróbálta. Az énekesnő mosolyogva mutatta meg az Instagram-történetében, ahogy három orvosi pióca van a hasára tapadva. A képhez csak annyit írt, hogy „gyógyít”. Igaz, egy ilyen kezelésnek megvannak a jótékony hatásai, azonban nagyon megosztó, hiszen sokan nem szeretnék, hogy férgek tapadjanak a testükre.

Fotó: Instagram

Amerikában, a celebek körében is kezd elterjedni ez a régi gyógymód, hogy ezzel őrizzék meg minél tovább fiatalságukat a hollywoodi sztárok. Demi Moore egy interjúban be is vallotta, hogy rendszeresen jár piócás tisztító kezelésre, hogy ezzel is egészségesen tartsa magát. A nadály nyálának fiatalító- és méregtelenítő hatása van az emberi szervezetre. Moore elmondása szerint ettől érzi magát fiatalnak.

Rengeteg jótékony hatása van

Az orvosi piócakezelésnek rengeteg pozitív hatása van. A vérrel táplálkozó állatok javítják a vér összetételét, ami a test egészén érezhető. Tisztítja a májat és a vesét, hozzájárul a sejtek megújuló képességéhez, ráadásul akár betegségek felszámolásában is hatékonyan részt vesz. Bár visszataszító gondolat, hogy egy féreg szívja a vérünket, de egy kutatás szerint az állat jótékony enzimeket juttat a gazdatestbe, ami segíti az operációk utáni gyógyulást. Amerikában például plasztikai beavatkozások után is előszeretettel használják.