Egy titokzatos nő éli Berki Mazsi életét

Úgy tűnik, hogy nem csak Berki Mazsi, de egy másik bombázó is szerelmi viszonyt folytat azzal a dúsgazdag vállalkozóval, akivel Berki özvegye egy fél éve él kapcsolatban. A titokzatos nő Facebook-posztjaiból az derül ki, hogy őt is Zanzibárra vitte a férfi, vele is romantikus vacsorákat tart és a kislányát is közel engedte hozzá.