Tóth Gabi megszólalt Tóth Andi drámai visszavonulásáról

Na, hát erről pofázok közel egy éve. Ez a nőként a zeneiparban. Szerintetek, ha egy fiatal, brutál tehetséges, ismert, népszerű, látszólag sikeres énekesnő, egy Tóth Andi arra jut, hogy abbahagyja az egészet, akkor szerintetek jó dolog ma Magyarországon nőnek lenni a zeneiparban? Hát rohadtul nem! Én sokkal idősebb vagyok Andinál és régebb óta is vagyok a zeneiparban is, mint ő. És milliószor, de milliószor akartam már feladni, és manapság is nagyon sokszor érzem azt, hogy k*rva nehéz, egyszerűen a nőkre olyan szinte nem kíváncsi senki, és arra, ha énekelünk, hogy az fájdalmas. Én nem tudom, hogy most a közönségnek ennyire nincs igénye az énekesnőkre, nem tudom tényleg, hogy mi áll e mögött az egész mögött, de botrányosnak tartom