„Benne volt a szívem, lelkem ebben” –Tóth Gabit felejthetetlen élmény érte

Élete legmeghatóbb színpadi élményét élte át Tóth Gabi szombat este a Petőfi Zenei Díj – Az életmű gálán, melyet a Duna közvetített. Az elismert költő, dalszövegíró, előadó, Adamis Anna tiszteletére rendezett eseményen Gabi rendhagyó produkcióval lépett fel.

Az Omega Gyöngyhajú lány című világhírű dalát adta elő, melynek szövegét a színpaddal szemben helyet foglaló Adamis Anna írta. Gabinak nem csak emiatt volt oka az izgalomra. Az örökzöld slágert ugyanis nem egyedül énekelte! A modern technika segítségének hála, a másfél évvel ezelőtt elhunyt Kóbor Jánossal duettezhetett. A dal bizonyos pontjain kivetítőn jelenítették még a rajongott énekest, akinek jól ismert hangja is felcsendült Gabié mellett.

A produkció természetesen vastapsot kapott, és könnyet csalt többek szemébe, köztük Adamis Annáéba is!

Adamis Anna meghatódva hallgatta a produkciót Fotó: Duna

A Bors felkereste Gabit, hogy meséljen a felejthetetlen élményről:

„Nagyon megtisztelő volt már a felkérés is – nyilatkozta a lapnak Tóth Gabi. − Azt jelentette számomra, hogy hisznek abban, méltó lesz a produkció mind Kóbor Jánoshoz, mint Adamis Annához. Egyrészt már hetekkel előtte készültem, leginkább lelkileg, és vártam a pillanatot, ugyanakkor viszont rettenetesen izgultam, mert szerettem volna, hogy az előadás méltó legyen az alkalomhoz. Aztán amikor felléptem a színpadra, és megszólalt a zene, úgy éreztem, megnyílt az ég és én egy csatorna vagyok, egy közvetítő, az isteni énünk szólalt meg. Benne volt a szívem, a lelkem ebben a produkcióban és lehet furcsa amit mondok, de nemcsak Kóbor János hangját hallottam, hanem végig éreztem a jelenlétét is. Valóban ez volt életem egyik legszebb és legmeghatóbb színpadi élménye, amit viszek magammal tovább, amiből majd lehet töltekezni.”

Gabi a Borsnak felidézte azt is, hogy az örökérvényű dalt gyermekkorában sokszor énekelte együtt édesanyjával, és nővérével, Tóth Verával. De más családtagjai is vonzódnak ehhez a slágerhez, köztük édesapja, és hároméves kislánya, Hannaróza is!

„Édesapám hatalmas Omega-rajongó volt fiatalon, és sikerült megvennie egy limitált dupla albumukat. Annyira féltette a lemezt, hogy egészen pár nappal ezelőttig csak nézegette, most vette csak elő és együtt hallgattuk meg. És ami külön öröm és gyönyörűség, hogy valamelyik nap azt hallottam a babaház felől, hogy Hannika a Gyöngyhajú lányt dúdolgatja, majdnem leestem a kanapéról!”

A Dunán közvetített produkciót itt tekinthetik meg: