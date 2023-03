Úristen, mi történt Stana Alexandrával? Valami nem stimmel ezeken a képeken

A Dancing with the Stars profi táncos, Stana Alexandra gyakran büszkélkedik elképesztő alakjával követőinek. Nyáron dögös bikiniben élvezte a jó időt.

Szőkén is lenyűgözően néz ki Stana Alexandra Fotó: TV2

Bár az időjárás még nem teszi lehetővé, hogy újra fürdőruhára vetkőzőn, ám a szexi oldalát így is megtudja mutatni. Stana Alexandra ugyanis legfrissebb Instagram-bejegyzése szerint egy filmbemutatón volt, ám a platinaszőke parókában és a citromsárga egyberuhában nehéz volt felismerni.

A mozi session folytatódik. Ki tudja melyik filmek karakterei vagyunk?

- kérdezte rajongóitól a profi táncosnő.

A rajongók közül csak néhányan tudták, hogy melyik film karakterének öltözött be, Stana Alexandra. Azonban abban egyetértettek, hogy a Dancing with the Stars sztárjának jól áll a szőke szín.

Eskü jó a szőke haj

- dicsérte a táncosnőt az egyik rajongó.

És neked is milyen jól áll a szőke parcsi

- jegyezte meg egy másik kommentelő.