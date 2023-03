"Semmi nem hozhatja vissza" - L. L. Junior szívszorító szavakkal beszélt a bíróság döntéséről

L. L. Junior korábban felelősöket szeretett volna látni, most azonban másképp reagált.

2019. augusztus 31-én, egy nyárbúcsúztató ünnepségen történt meg a tragikus baleset, amely az egész országot felrázta. L.L. Junior egykori felesége, Hopp Csilla egy barátnőjével, P. Carmennel sétált egy forgalmas útnál, amikor a hároméves Dávidka kiszaladt az útra. Egy autó éppen akkor hajtott arra, és nem tudta kivédeni a balesetet, elgázolta a kisfiút. A gyermek életét vesztette, emiatt pedig a szülők közötti viszony is elmérgesedett, a rapper pedig elő kívánta állíttatni a felelősöket.

Fotó: Máté Krisztián

A Tények L.L. Juniort is elérte, aki nyilatkozott is a fejleményekkel kapcsolatban. Azt mondta, teljes mértékben elfogadja és egyetért a bíróság döntésével. Már nincs benne bosszúvágy vagy harag, csak fájdalom és sírás. Nem keres tehát bűnbakot. Tudja, hogy mindenki nagyon szerette a kisfiát, és akármi is lenne az ítélet, már semmivel nem lehetne visszahozni Dávidkát - írja a Bors.