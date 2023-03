Rúzsa Magdi így zsonglőrködik a karrier és az anyaság között

Mindenben szeretek maximumot teljesíteni, de ez most kicsit nehezített helyzet a gyerekekkel. Viszont olyan cuki csapatjátékosok, segítenek és most is ezt tették, hogy itt lehessek ezen a hétvégén. Persze, a színpadon is folyton azon törtem a fejem, hogy vajon milyen otthoni történésről maradok le éppen