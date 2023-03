Péterfy Bori magára keresett rá: meglepő válaszokat adott a mesterséges intelligencia

Péterfy Bori, majd tizenöt éves zenei karrierjének hála, országos ismeretségnek örvend. Ráadásul megannyi színházi, film- és sorozatszerepben játszott már. Legutóbb a Király című sorozatban szerepelt, amiben egy rendőrnő, Lindermayer Tünde karakterét alakította.

Péterfy Bori a napokban magára keresett rá a ChatGPT nevű mesterséges intelligencia által vezérelt chatbot csevegőben, de amit válaszként kapott, arra talán ő sem számított. A keresés eredményét az Instagram-oldalán 24 órán át elérhető történetben osztotta meg.

Péterfy Bori egy magyar énekesnő, dalszerző és zeneszerző. 1974. január 1-jén született Budapesten. A magyar könnyűzenei életben az 1990-es évek közepén jelent meg először, amikor az Akkezdet Phiai nevű underground hiphop együttesben énekelt

– olvasni a kezdő sorokat.

Nos, a pontatlan születési dátum mellett, aki ismeri pályafutásának kezdetét, az tudja, hogy Péterfy Bori elsősorban színészként kezdte karrierjét, majd a kétezres években kezdte meg igazán a zenei hivatását: 2007-ben jött ki első, cím nélküli lemezük, a Péterfy Bori & Love Band, és a „Hajolj bele a hajamba” slágerrel lettek országosan ismertek. Az Akkezdet Phiaival csak később működött együtt.

Nem is ez a vicces, hanem ami ezután jön.

Az énekesnő számos slágert jegyez, többek között a Szerelem miért múlsz, Nagyon jó lesz, Közös dalunk és a Szabadon című dalokat.

A Szerelem miért múlsz Wolf Kati dala, mellyel képviselte Magyarországot az Eurovíziós dalfesztiválon 2011-ben, a Nagyon jó lesz egy Irrie Maffia-szám, a Közös dalunk egy Török-Zselenszky Tamás-szerzemény, míg a Szabadon egy Kovács Ákos-sláger.



„Emellett több színházi produkcióban is szerepelt és filmzenéket is írt” – adott információt róla befejezésként a mesterséges intelligencia, amely éppen csak megemlíti színésznőként Borit, aki majd fél életét a színházban és a kamera előtt töltötte. Ebből is látszik, hogy még tanulnia kell a mesterséges intelligenciának. Összességében azt el lehet mondani, hogy 60 százalékban stimmelt, amit leírt, de a valóságtól még messze van.

Péterfy Bori a keresés eredményéhez csak három sírós-mosolygós emojit fűzött hozzá.