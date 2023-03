„Nem tudom, mi lesz ebből...” – veszélybe került Tóth Andi és Marics Peti kapcsolata?

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Sztárban Sztár kilencedik élő show-jában feltűnően fagyos volt a hangulat Tóth Andi és Marics Peti között. A két zsűritag kerülte egymás társaságát, sőt a visszavonuló énekesnő többször furcsán reagált szereleme értékelésére is. A történet odáig fajult, hogy a rajongók már az találgatják, vajon együtt van-e még a sztárpár?!

Marics Peti és Tóth Andi furcsán viselkedtek a vasárnapi élő show-ban – Fotó: Szabolcs László

A kérdésre egyelőre nem érkezett válasz az érintett felektől, az azonban biztos, hogy a rajongók aggódnak a kapcsolatukért. A minap a Redditen meg is osztották észrevételeiket a két sztárról, amelyek a műsor közben szúrtak szemet nekik...

„Az egy dolog, hogy élő adás közben nem hogy nem szólnak egymáshoz, de sokszor megjegyzést tesznek vagy pofákat vágnak.”

Egymásra se néznek konkrétan. Az is fura volt nekem, amikor Andi élőzött és mindenki kérdezte, hol a Peti... Rendesen felidegesítette, hogy a saját kocsijában miért ne lehetnének külön.

Plusz mindkettőről csinálnak folyton képeket és pakolgatják is ki, de amióta megy a műsor, még egy közöset nem raktak ki, pedig össze vannak mindig öltözve, tök jó tartalmakat tudnának gyártani. Marics a visszavonulós videójára sem reagált egyáltalán szerintem. Én remélem, jól vannak, de nekem nagyon gyanús” – osztotta meg az aggodalmát egy rajongó, ám mára már új fordulatot vett a történet. A két főszereplő mellé most már mellékszereplők is csatlakoztak Gubik Petra és Trap kapitány személyében.

Tóth Andi komolyra vette a figurát a legutóbbi show-ban – Fotó: Szabolcs László

Tóth Andi túlzottan rajong Trap kapitányért?

A szemfülesebbeknek szemet szúrt, hogy az énekesnő meglepően kedves az egyik versenyzővel, míg a többiekkel sokkal szigorúbb. Ő nem más, mint Trap kapitány, ám szerintük ez csupán egyfajta bosszú Marics Peti felé, aki egyébként Gubik Petrával szemben elfogultabb.

Csak nekem tűnt fel, hogy Andi egy kicsit túlzottan rajong Trap kapitányért? Ha már Marics látványosan kedveskedik Gubik Petrának... Gondolom, ez a bosszú. Mindenesetre nagyon feltűnő, ahogy ignorálják egymást, az első adásban még más volt a felállás! Legutóbb már egymásra sem néztek, Andi fejeket vágott, amikor Peti beszélt... Hát nem tudom, mi lesz ebből

– kezdte valaki, ám a legtöbben Andit támadták be.

„Ami tisztán látszik, hogy Andi pupillája sokkal jobban tágul Trap kapitányra, mint Marics Petire.”

„Andi nagyon tolná Trapp kapitányt, nyakába csüng, amikor a végén lemennek a versenyzőkhöz!”

Lehet, hogy csak azért csinálta ezt a Trap kapitány rajongását Andika, hogy féltékennyé tegye és idegesítse a Marics Petit.

Szerinted van igazságalapja ezeknek a pletykáknak?