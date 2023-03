Horrorbalesetet szenvedett Kovács Lázár, műteni kellett – Videó

Ha másban nem is, abban biztosak lehetünk, hogy Kovács Lázár nem éppen így tervezte a hétvégéjét, a sztárséf ugyanis egy sniccerrel átvágott néhány izmot és kötőszövetet a bal kezén. A súlyos baleset akkor történt, amikor épp egy dísztálat készített a pizza-világbajnokságra, majd megszaladt a penge, és a Szent János Kórházban kötött ki.

Kovács Lázár a Mokka riporterének számolt be a baleset horrorisztikus részleteiről is: mint mondta, a hüvelykujjából levágott egy kis darabot, majd a csuklója felé haladva átvágott néhány izmot és kötőszövetet is. A sztárséfnek az volt az egyetlen szerencséje, hogy nem ért inat a vágás.