Hoppá! Együtt bulizott Csuti és Szorcsik Viki

Alig pár napja óriási bulitól volt hangos a Pap László Aréna! A népszerű koncerthelyszínt Azahriah rajongói lepték el, a 21 éves srác 12 ezer ember előtt énekelte el a legnagyobb slágereit. Ám nem csak a fiatalokat vonzotta a a tehetséges énekes, hazánk hírességei is tiszteletüket tették a nagyszabású koncerten. Többek között Nádai Anikó, Csuti és Szorcsik Viki is a tömegben bulizott.



Csuti és Szorcsik Viki is Azahriahra bulizott Fotó: Bors

Az utóbbi két sztárra sokan kaphatják fel a fejüket, nem véletlenül, hiszen egykoron még szerelmesekként szerepeltek a sajtóban. Azóta azonban hónapok teltek el, az érzelmek pedig olyan gyorsan illantak el, amilyen gyorsan jöttek. A pénteki partiról közzétett fotóikon is jól látszott, hogy bár mindketten Azahriah-rajongók, egymástól tisztes távolban buliztak. Míg Csuti az egyik felső szektorban élvezte a koncertet, addig Viki a lenti tömegben mulatott.

Fotó: Instagram

Mindketten Azahriah-rajongók

„Neki saját magára sincs ideje”

Amíg együtt voltak, titkolták a kapcsolatukat, azonban miután szakítottak, Viki egy őszinte interjúban elárulta, miért is lett vége a kapcsolatuknak. Mint mondta, hiába szerették egymást nagyon, Csutinak sajnos nem volt elég ideje a színésznőre.

„A mai napig együtt lennénk. Most is üzenném azoknak a kedves kommentelőknek, akik azt gondolják, hogy Csuti dobott ki, el kell, hogy szomorítsam őket: fordítva volt. És nem dobtam ki, hanem nagyon is szerettük egymást, és azt gondolom, hogy tök jól passzoltunk egymáshoz, tökre illettünk volna egymáshoz.”

Én tök őszintén elmondom, hogy nekem sokkal több kell egy férfitól, mint amit ő adni tudott ebben a kapcsolatban. Nem érzelmileg. Neki szinte saját magára sincs ideje. Ő hozott egy csomagot, ugye neki van két közös gyermeke Kulcsár Edinával, van egy csomó olyan dolga, amibe nem fér bele egy párkapcsolat.

„Nem akarok senki felett pálcát törni, de szerintem nagyon kevés majdnem minden nőnek, hogyha nem tudunk annyira belefolyni a kommunikációba, ha elmegyünk egymás mellett, ha nem töltünk több időt azzal, hogy szeressük a másikat. Előbb-utóbb ez mindig szakításhoz vezet” – mondta korábban Viki.