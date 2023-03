Gyászol a Madách Színház: elhunyt Tarr Mari

89 évesen elhunyt Tarr Mari, a leghíresebb magyar színházi súgó. A szomorú hírt a Madách Színház tudatta közösségi oldalán.

Fotó: Pixabay

Tarr Mari 55 éven át dolgozott a Madách Színházban, 80. születésnapján, 2014 januárjában köszönt el a napi színházi munkától, de a színháztól sohasem. Mesék a súgólyukból című estje rendkívüli sikert aratott a színházrajongók körében, hiszen úgy mesélt a mesterségéről, valamint a kulisszák világáról és szereplőiről, ahogy senki más. Az előadásban állandó társa Dunai Tamás volt, akivel az egész országot, sőt a határon túli magyarlakta területeket is elvarázsolták a történeteikkel, amelyeket aztán könyvbe is foglaltak. Tarr Mari hívő emberként bejárta szinte az összes Mária-kegyhelyet, és Jézussal való beszélgetéseit a nézőkkel is meg akarta osztani. Ezért 2012-ben Pándy Piroska operaénekesnővel készített előadást a Szűzanya tiszteletére, Ave Maria címmel.

Tarr Mari azt mondta, súgó kétféle módon lesz valakiből: vagy színész akar lenni és jobb híján választja ezt, vagy véletlenül odakeveredik. Ez utóbbi volt Mari, aki díszlettervező férje, id. Tarr Béla kísérőjeként került a színházba, ahol épp hiányzott egy súgó. A súgó szakma rendkívüli ritmusérzéket és empátiát követel művelőjétől, hiszen előbb kell tudnia, hogy a színész hibázni fog, mint hogy az megtörténne. Tolnay Klári egyszer azt mondta neki: Mari, te legalább akkora művész vagy, mint mi, csak téged nem lát a közönség.

Akik ismerték, tudják, hogy Tarr Mari valóban művész volt, és most visszaadta lelkét Teremtőjének. Családja és barátai Pannonhalmán kísérik majd utolsó útjára. Tarr Mari emlékét szeretettel megőrizzük

– írták a közleményben.