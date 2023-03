Gáspár Bea kiakadt: Már a fejemet verem a falba, a halálhíremet keltik - Videó

Válságos állapotban, szörnyű fájdalmak közepette került kórházba Gáspár Bea - ilyen és ehhez hasonló cikkek jelentek meg a minap Győzike feleségéről. Noha a gasztroblogger nem titkolja, az utóbbi időben többször megfordult az orvosnál, mert régóta küzd idegbecsípődéssel a hátában, azt túlzásnak tartja, hogy a hírek szerint lassan már a temetését szervezné. Riporterünk Beát a Mindmegette stúdiójában csípte el egy szóra, aki felháborodva nyilatkozott arról, hogy a megkérdezése nélkül írtak róla olyasmit, ami nem igaz.

Gáspár Beának elege van abból, hogy a halálhírét keltik - Fotó: Facebook

Én csak a kezeimet csapdosom. Komolyan mondom, a fejemet verem a falba, hogy olyan dolgok történnek, amikről álmomban sem gondoltam, hogy elő kéne, hogy forduljon

- kezdte feldúltan Gáspár Bea.

Annyi igazság van a dologban, hogy járok kezelésre az ízületeimmel és a derekammal. A derékfájás az nekem már 2 éves panasz, akut, de járok gyógytornára, gyógymasszőrhöz és manuális kezelésre is. Ennyi! Manuálterápiára járok és ezzel szemben már a halálhíremet keltették.

"Bár lehet, hogy sokan örülnének, ha meghalok, de el kell keserítsek mindenkit, élek és virulok, le is tudok hajolni, egyre kevésbé csípődik be a derekam, de ennyi! Most a Mindmegettében főzök, dolgozok, tehát nem kell aggódni, nem haltam meg" - tette hozzá Bea, akit csupán az bosszant, hogy a családjára is a frászt hozták.