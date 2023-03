„Felfedeztük Dominikát, de leginkább egymást!” – Izgalmas közös képet posztolt szexi barátnőjével Csuti

Ahogy arról már mi is írtunk, Csuti és gyönyörű barátnője, Bianka nem is olyan rég még Dominikán engedte ki a gőzt.

Fotó: Bors/YouTube

A páros a nyaralás során több fotót is megosztott, így mások mellett azt is kiderült, hogy milyen luxushotelben pihentek, és hogy Csuti milyen vásárfiát akart hazahozni a nyaralásról. Most úgy látszik, hogy még mindig van mit megosztaniuk a romantikus útról, ugyanis az üzletember egy igen érdekes fotóval jelentkezett be az Instagram-oldalán.

Egy tökéletes utazás alkalmával a legjobb dolgok nem rajtunk kívül, hanem bennünk történnek! Rengeteget nevettünk, sokat beszélgettünk és felfedeztük Dominikát, de leginkább egymást!

– írta a furcsa képhez Csuti.