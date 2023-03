Hoppá: nem akármilyen vásárfiát akar hazahozni Csuti Dominikáról – Fotó

Mint arról korábban beszámoltunk, Szabó András Csuti újdonsült kedvesével egy luxushotelben, paradicsomi környezetben piheni ki a fáradalmait.

Csuti Dominikán pihen 26 éves kedvesével Fotó: Bors

A műsorvezető azóta már több fotót is megosztott az Instagram-oldalán a dominikai nyaralásról, melyet kedvesével, Sudár Bianka személyi edzővel együtt élvez. Nos, most egy igen színes felvételt is közzétett, melyen egy hétköznapinak kicsit sem mondható állattal látható. Csuti bejegyzéséből kiderül, hogy úgy döntött, megmenti a „vásárfiát Bayahibe-ből”, illetve azt is megkérdezi követőitől, hogy örülnének-e az állatnak otthon.

Vásárfia Bayahibe-ből ami egy nagyon cuki, régi kis halaszfalu, amit sajnálatos módon a szeptemberi hurrikán alaposan megtépázott, úgyhogy őt megmentem! Szerintetek Joy örülne neki otthon? Mi legyen a neve?

– írja Csuti.