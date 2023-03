Ötcsillagos hotelben pihennek Csutiék

Szabó András Csuti az év elején vallotta be, hogy ismét rátalált a szerelem. A szívét egy 26 éves vidéki lány rabolta el, Bianka. Később az is kiderült róla, hogy egyetemen éppen a mesterképzést végzi.

Óvatosan kezeli kapcsolatát

Csuti most sokkal óvatosabb, mint korábbi kapcsolatainál, és igyekszik a magánéletének bizonyos részeit óvni a nyilvánosságtól.

Tanultam a múltbéli dolgokból, nem szeretném Biankát ennek kitenni. Jó ez így, ahogy most van, nem a nyilvánosság előtt akarjuk megélni a szerelmünket

– mondta korábban a Borsnak a fiatal apuka, aki azt is hozzátette, hogy még nem találkozott új kedvese gyermekeivel. Gyorsan le is szögezte, hogy ez nem jelenti azt, hogy nem gondolná komolynak a kapcsolatot.

Mindig a fotók buktatták le

Bár Csuti és mostani szerelme igyekeznek az édes pillanatokat maguknak megtartani, ez nem volt mindig így. Korábban, szintén civil párjával, Ginával is megpróbálta titokban tartani a kapcsolatát, azonban egy fotó lebuktatta őket. Sajnos ez a tűz a FarmVIP 3. évadának forgatása után ki is hunyt. Végül játékostársával, Szorcsik Vikivel próbálták hosszú ideig titokban tartani szerelmüket, ami nem igazán sikerült, mert a két fél mindig, szinte egy időben posztolt ugyanarról a helyszínről. A kapcsolatukról egy közös barátjuk árult el többet:

„Mindketten megfontoltak, és akkor fognak együtt mutatkozni, ha már biztosan tudják, hogy ez nem egy románc, hanem jövőjük is van együtt.”

Sajnos ez a pillanat nem jött el soha, mert románcuknak hamar vége lett. Most úgy látszik, még inkább hétpecsétes titok az új szerelem.

Fotó: Instagram

Irány Dominika!

Csuti nemrég viszont bejelentette, hogy Dominikára fognak szerelmével utazni, ezzel is próbára téve a kapcsolatukat.

Az utazásra végül hétfőn került sor, több Instagram-történetet is megosztott a frankfurti reptérről, végül pedig a szállásukról posztolt fotót, ahol a hotel nevét is megjelölte.

A romantikus nyaralást Dominika egyik 5 csillagos szállodájában, a Serenade Punta Cana Beach & Spa Resortba töltik. A hotelban egy éjszaka akár 210 ezer forintra is rúghat szobától függően. A besorolásához mérten mindennel rendelkezik, ami segíti Csutiék pihenését. Ráadásul nagyon közel van a tengerhez, így saját partszakasszal is rendelkezik.

A hotel oldalán ki is emelik, hogy a párok kedvenc úti célja lett ez a paradicsomi körülményeket biztosító szálloda.