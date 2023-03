Börtönből szabadult a TV2 új sztárja

A TV2 kalandrealityjében idén is lesz mit nézniük azoknak a férfiaknak, akiket úgy általában nem a mesés tájak látványa nyűgöz le, de szívesen legeltetik a szemüket formás női idomokon. A műsor negyedik szériájának modellpárosa, Kecskés Enikő és Rea Milla nagy reményekkel indultak el Mexikóba, és bíznak benne, hogy lesz alkalmuk bejárni Guatemalát is, hiszen idén ebben a két közép-amerikai országban forog a műsor. Milla, a gazellatestű egzotikus szépség Mahdi Said Kafya néven született Szomáliában, de 14 éves korában szó szerint elmenekült a szülői házból és végül az országból is, miután édesapja eladta őt egy nála sokkal idősebb férfinak.

Rea Milla 14 évesen szökött el egy kényszerházasság elől Fotó: YouTube

A kamaszlány végül édesanyja és egy embercsempész-hálózat segítségével elhagyta szülőhazáját és egy éven át illegalitásban vándorolt, mire eljutott Magyarországra és végleg letelepedett. A Rea Milla művésznéven vált ismert modellé, és már kilenc éve él hazánkban. Tökéletesen beszél magyarul és az állampolgárságot is megszerezte. A fiatal lány hozzánk vezető útja azonban nem volt zökkenőmentes. Görögországban például letartóztatták és börtönbe is került. Milla erről az Alföld Televízióban mesélt fél évvel ezelőtt.

„Őszintén, én magam sem tudom, miért kerültem börtönbe, mert nem magyarázták el. De szerintem azért voltam ott, mert nem voltak érvényes papírjaim. Úgy volt, hogy Törökország után Görögországig mentem és a határátlépés után balesetet szenvedtünk."

Persze jöttek a rendőrök és látták, hogy senkinek nincsenek papírjaik és mindenki menekült.

„A sérülteket kórházba vitték, így engem is pár napra” – idézte fel a drámai napok eseményeit a TV2 sztárja, akit a kórház után elengedtek, de később beütött a krach.

Kecskés Enikő és Rea Milla is nekivágott a TV2 nagy kalandjának Fotó: TV2

„Amikor kiengedtek, adtak egy papírt, amivel egy-két hónapot maradhattam Görögországban. Én Athénban voltam úgy két, vagy három hónapot és nem tudtam tovább menni. Közben lejárt az engedélyem és nem újítottam meg. Az egyik este kint voltam a városba, vacsorát venni és megállítottak a rendőrök.”

Persze nem voltak papírjaim, úgyhogy bevittek a rendőrségre, majd a börtönbe

– mesélte Rea Milla, aki négy hosszú hónapon át volt a rácsok mögött. „Négy hónapot voltam bezárva és csak úgy elengedtek. Kaptam egy másik papírt, amivel öt hónapot maradhattam volna, de csak két hetet voltam és indultam tovább” – tette hozzá a modell.