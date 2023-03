Bikiniben mutatta meg bomba alakját Béres Anett

Béres Anett még mindig nem jött rendbe a tavaly nyári balesete után, amikor törött csontokkal, szinte meztelenül találták meg egy erdő szélén. Az egykori realityszereplő nemrég árulta el, hogy a balesete óta munkaképtelen, ezt pedig nehezen éli meg, de szülei mindenben támogatják, hogy jobban legyen.

A csinos modell hetente többször megy rehabilitációra, hogy minél előbb visszakapja a régi életét. Jelenleg hat darab csavar tartja egyben a testét: még egy utolsó műtét vár rá, hogy ezektől is megszabaduljon, és befejezhesse rehabilitációját. Anett a rengeteg megpróbáltatás ellenére is bomba formában van. Anett egy 24 órán át elérhető Instagram-történetében osztott meg egy videót, amin jól látszik, hogy a csinos bikiniben az alakja kifogástalan, a járás pedig már sokkal könnyebben megy számára, mint néhány hónapja.