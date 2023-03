Akár a galambok, úgy turbékoltak Rácz Jenőék az évfordulós vacsijukon

Nem könnyű elszakadni a hétköznapokból, különösen ha van otthon egy pici baba, aki mellől csak ritkán mozdulhat el egy szülő. Rácz Jenő és Gyuricza Dóri is így van ezzel, hiszen a kis Kamilla születése óta az életük fenekestől felfordult. Persze a szó legeslegszebb értelmében...

Négyéves házassági évfordulót ünnepeltek Rácz Jenőék Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

Rácz Jenő egyébként igazi lányos apuka, nemrégiben új házba költöztek, ahol rengeteg apás programra is van lehetőség. A híresség korábban azt is elárulta, mindenből kiveszi majd a részét a baba körül és ez így is van. És igen, lehet, hogy a házaspár életében többnyire a kicsin van a fókusz, a szerelmesek mégis igyekeznek minőségi együtt töltött időt szakítani egymásra. Jó alkalom erre egy gyertyafényes vacsora egy gyönyörű étteremben Esztergomban, hiszen a sztárséf és felesége évfordulót ünnepeltek.

Elhívtalak randizni és azóta te vagy a nagy Ő! 4 év, soha nem kívánhatnék nálad jobb feleséget, köszönök mindent szerelmem

– írta szerelmes sorait Jenő, és valóban úgy tűnik, hogy a házaspár imádja egymást. Úgy turbékolnak, akár egy galambpár, nevetgélnek, szerelmes pillantásokat vetnek egymásra. Szemet gyönyörködtető látvány manapság, hogy a páros menyire szereti egymást, hiszen sajnos a válások, és a sztárkapcsolatok mélypontjairól többet olvashatunk mostanában, mint azokról, akik tényleg megtalálták életük szerelmét. Azok számára, akik hisznek még a romantikában: Ráczék igazi jó példának számíthatnak.