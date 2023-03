A demenciával küzdő Bruce Willis felesége teljesen kiakadt – videó

A 67 éves Bruce Willis állapota az afázia megállapítása után is romlott, később már frontotemporális demenciával is diagnosztizálták, ami az agyi működések romlásához vezet. A színészlegenda felesége, Emma Heming most a fotósokhoz, azon belül is a sajtó képviselőihez intézett egy üzenetet egy igen fontos kéréssel.

A színész szerelme nem hagyta szó nélkül a dolgokat Fotó: Collection Christophel via AFP

Heming azután jutott erre az elhatározásra, hogy Willist először fotózták a diagnózisa után Santa Monica utcáin.

Felsége azt kérte a paparazzóktól, hogy tartsák a távolságot a férjétől, és ne kiabáljanak rá csupán azért, hogy felkeltsék a figyelmét, illetve ne is menjenek oda hozzá megkérdezni, hogy hogy van, mert az állapota miatt minden külső inger összezavarhatja.

Adjanak neki teret. Hagyják a családunknak vagy bárkinek, aki épp vele van, hogy biztonságban eljuttassa őt A-ból B-be

– kérte Haming a videóban.