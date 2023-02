Molnár Guszti volt feleségére újra rátalált a szerelem: már a családalapítást tervezik

Molnár Guszti volt felesége a Fókusznak nyilatkozott a magánéletéről, a műsornak azt is elárulta, hogy az éppen elvonón lévő színész egyik gyerekkori barátjának személyében talált rá újra a boldogság.

Fazekas Vivien és új párja, Gergő Fotó: Fókusz

Vivien és Gergő már régóta ismerik egymást, azonban egy párt csak tavaly szeptember óta alkotnak. A szerelem fellobbanása előtt hosszú évekig jó barátok voltak, és egyáltalán nem számítottak arra, hogy több is kialakulhat köztük. Vivien azonban elmondta, hogy úgy érzi, az elmúlt időszak számtalan nehézsége után megérdemelte, hogy végre rátaláljon a boldogság.

Végre úgy érzem, egy olyan ember van vagy lesz mellettem, aki támogat, mellettem áll, aki szeret és elfogad olyannak, amilyen vagyok, egyáltalán nem akar megváltoztatni

– mondta a Fókusznak.

Arról is beszámolt, hogy a nagy hírt már Molnár Gusztinak is elmondták, aki szerintük elég cinikusan reagált a fejleményekre. A friss pár között ennek ellenére kiváló az összhang, olyannyira, hogy már a közös jövőt tervezgetik: családot szeretnének alapítani, sőt már azt is eldöntötték, mi lesz a kislányuk neve.

Mindig mondták, hogy az ember életében eljön majd az a személy, akivel tényleg minden stimmel. Talán egy ilyen van. Én úgy érzem, Viviben találtam ezt meg. Így, 35 évesen az ember már nem rövid távra, egyik napról a másikra tervez. Természetesen szeretnék mindent, ami egy egészséges kapcsolatba beletartozik

– mondta Gergő.