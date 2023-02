Költözés után másnap kórházba megy a TV2 műsorvezetője

A TV2 Életmódi műsorvezetőjének nemsokára megszületik második kisfia. Előtte azonban még hátravan a költözés, amit eredetileg február 13-ra terveztek. Sajnos picit csúszik a dátum, így amikor megkerestük az egykori szépségkirálynőt, éppen ott voltak a költöztetők.

„Nemrég érkeztek meg a költöztetők, így első kézből tudok beszámolni róla” – nevetett. – Szerencsére nem megyünk messze, körülbelül 5 percre van az új otthonunk. Már a bútorok is odaát vannak, a gyerekszoba is elkészült, de még nem tudunk beköltözni” – újságolta Szandra, aki azt is elmondta, hogy kisfia, Edvárd is nagyon élvezi az átpakolással járó nyüzsgést.

Fotó: Proksa Szandra

Sajnos az otthonuk végleges birtokba vétele még két hétig várat magára, mert még bizonyos munkálatokat be kell fejezniük, így addig ideiglenesen férje szüleinél töltik az időt.

Március 5-ére csúszott a beköltözés, addigra már minden kész lesz, csak egy pici asztalosmunka és a kertrendezés marad hátra. Utána minden készen áll arra, hogy ebbe a házba érkezzen Edvárd kistestvére

– mondta izgatottan a műsorvezető, aki korábban azt is elmondta, hogy császárral fog ismét világra jönni családjának a legfiatalabb tagja.

Szerencsére a költözés és a várandósság nem viseli meg Szandrát, hiszen nagyon aktív maradt a terhessége alatt.

Fotó: Proksa Szandra

„A barátaim és a családtagok azt mondták, hogy sokkal jobban viselem a mostani terhességemet, mint legutóbbi alkalommal. Végig sportoltam a hónapokat, sosem erőltettem túl magam. Figyeltem arra mennyit bírok, persze mára az edzést is abba hagytam. Bőven elég, hogy elviszem a kutyust sétálni, már könnyebben elfáradok” – mesélte az egykori szépségkirálynő, aki azt is hozzátette, délutánonként már szüksége van egy kevés alvásra.