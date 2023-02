Kamarás Iván csalók célpontjává vált

Nemrégiben lehullt a lepel a Sztárban sztár legújabb évadának versenyzőiről. Még el sem indult az ország legnagyobb házibulijaként emlegetett műsor, mégis ennek köszönhetően máris óriási figyelem kíséri a szereplőket. Amikor valaki reflektorfénybe kerül, szinte már törvényszerű, hogy előbb-utóbb a csalók célpontjává válik.

Kamarás Iván nevével létrehoztak két hamis profilt is Fotó: Metropol

Nekik esett áldozatul Kamarás Iván is, akinek a nevét felhasználva létrehoztak egy Instagram-oldalt annak reményében, hogy ezzel sok követőt szerezhetnek. A színész a hivatalos oldalán figyelmeztette a rajongóit, hogy ne dőljenek be nekik és arra kérte őket, hogy jelentsék az oldalt.

A csalók nem csak annyit tettek, hogy létrehoztak egy oldalt Iván fotójával és nevével, üzeneteket is írtak a követőknek. Bár ez azt a célt szolgálta, hogy hitelesebbnek tűnjenek, részben ez volt az, ami lebuktatta őket, mivel fordítóprogramot használtak a szöveg írása közben.

Szia! Köszönöm, hogy jó rajongóm vagy, megjegyzéseid vonzottak téged. És továbbra is támogass, amíg több szórakozást hozok az utadba.

- állt a levélben a fájdalmasan magyartalan üzenet, amire a címzett válaszüzenetben utalt. Ez sem riasztotta vissza a csalót és kötötte az ebet a karóhoz, hogy ő valóban Iván. Az oldal sikeres letiltása után nem kellett sokat várni, egy újabb cseles próbálkozásra.

Újabb hamis profil…

- írta röviden a színész, aki reménykedik abban, hogy a csalók feladják és végre nyugta lesz tőlük neki és persze a rajongóinak is.

Fotó: Instagram