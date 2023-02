Hoppá! Curtis a tévében buktatta le Kulcsár Edinát és Csutit

Kulcsár Edina és Csuti viharos szakításának még ma is érezzük néha az utószelét, s bár mindketten megtalálták a boldogságot, most újabb részlet látott napvilágot a válásukkal kapcsolatban. Egészen pontosan arra derült fény, hogy mikor is futott zátonyra pontosan a házasságuk.

Kulcsár Edina és Csuti már 2021. decemberében sem volt egy pár Fotó: Instagram

A karácsonyt már nem töltötték együtt

Már azelőtt is sejtették a rajongók, hogy valami nincs rendben Kulcsár Edina és Csuti házasságában, mielőtt bejelentették volna, hogy minden erejükkel azon vannak, hogy megmentsék a kapcsolatukat. A próbálkozások ellenére azonban nem sikerült túljutniuk a mélyponton, legalábbis együtt nem... 2022. januárjában egy érzelmes közleményben bejelentették, hogy közös életük véget ért, a továbbiakban pedig külön utakon folytatják, gyermekeiket viszont a legnagyobb egyetértésben nevelik majd. Ekkor még senki sem gondolta volna, hogy alig pár nappal később már egy másik férfi oldalán mosolyog majd az egykori szépségkirálynő, arra pedig végképp sem számítottak a rajongók, hogy az új szerelem nem más, mint az akkor 25 éves G.w.M. Edina akkor úgy nyilatkozott, hogy a rapper mellett boldogabb, mint valaha, az azonban nem derült ki, hogy az egykori álompár mikor is tett pontot a házasságuk végére, egészen idáig... Az ügyben most egy új szereplő szólalt fel, aki nem más, mint Curtis...

Mikor a Csuti barátom szétment a feleségével, akkor az első voltam, aki hívta, hogy jöhet hozzám amíg nincs jól és el akarja rendezni magában a dolgokat. Ez karácsonykor volt

– szúrta ki a Bors Bochkor műsorában a rapper szavait. Vagyis: Edina és Csuti már az ünnepeket is külön töltötték, s csak fél hónapra rá jelentették be a nagyközönség előtt is a válásukat.