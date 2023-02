Exkluzív fotók! Titokban megnősült, és nemsokára apa lesz az Exatlon szívtiprója

Gyorsan ugrotta a szinteket az Exatlon sármos Bajnokának magánélete, miután megismerkedett kedvesével. Móricz Dani és Dorina az első randi után egy hétre Ciprusra utaztak nyaralni, majd amikor hazaértek, szinte rögtön össze is költöztek.

Titokban, szűk családi körben nősült meg Móricz Dani – Fotó: TV2

Dorinával 2021 nyarán ismerkedtünk meg, rövid beszélgetések után egy kávézásra invitált engem, igen, ő engem

– mesélte lapunknak nevetve Dani.

„Közös barátunk, Somhegyi Krisztián az Exatlonból, Dorinával műugrótársak is voltak, jó barátságban. Tulajdonképp ezek kapcsán is mondható, hogy »egymásba futottunk« mi ketten. Dorina már több éve a banki szférában dolgozik, mellette időszakosan rendezvényszervezési munkákat is vállalva. A BME-n műszaki menedzser szakon diplomát szerzett, emellett sportszervező-menedzser képesítése van, valamint okleveles lakberendezőként vizsgázott tavaly év elején. Mondanom sem kell, ambiciózus, céltudatos nő, aki magasra teszi a mércét minden tekintetben.”

Az esküvőn már hármasban voltak – Fotó: saját

Édesanyja varrta Dorina esküvői ruháját – Fotó: Saját





Titokban megnősült

Az összeköltözés után rengeteg közös utazásban és kalandban volt része a szerelmeseknek. Jártak Prágában, a téli Tátra hegyei közt, Olaszországban Firenze, Pisa, Cinque Terre volt az úti céljuk. Később elautóztak Montenegróba, nyár elején a Kotori-öböl környékére. A legutóbbi nagy útjuk pedig Mallorca csodálatos szigetén volt szeptember végén, immár házastársként.

Imádták az esküvői fotózást – Fotó: saját

„Az esküvőnk nyár legvégén volt, ténylegesen szűk családi körben, a tanúkon kívül csak a szülők voltak jelen a budai Várban szervezett házasságkötésen” – árult el részleteket. „Gyönyörű volt aznap is a kedvesem anyukája által varrt egyszerű, de csoda szép ruhájában. Ekkor már a pocaklakó is velünk volt, hiszen nyár legelején tudtuk meg, hogy közös gyermekünk megfogant. Már akkor nagyon izgatottak lettünk, bár tudtuk, ez nagy felelősség is egyben. Még tudatosabban odafigyeltünk magunkra és a jövőbeli dolgainkra. A vizsgálatok alkalmával mindig az elsődleges az volt számunkra, hogy rendben legyen minden, és szépen fejlődjön, a baba nemét pedig közösen úgy szerettük volna, ha nem tudjuk még egy ideig.”

Kislánnyal bővül a családjuk – Fotó: Saját



Lányos apuka

„Szerveztünk erre egy családi-baráti délutánt, genderpartyt a pátyi Cukorborsó kertvendéglőben. Az esemény előtt csak az orvosok, sokáig ők is kicsit bizonytalanul és Dorina barátnője tudták, hogy kislányunk érkezik. Leginkább a fiúnevekben válogattunk, sokáig volt egy érzése Dorinának, hogy fiút várunk... abban a pillanatban viszont, hogy kiderült, kislányunk lesz, már nem is tudtuk volna elképzelni másképp. Leírhatatlan öröm volt bennünk, és a kedvesem meg is jegyezte nekem, hogy szerinte én úgyis olyan lányos apuka típus vagyok.”