Bódi Csabi kitálalt: Ilyen a kapcsolata Nótár Maryvel

Egy félreértés miatt hosszú évekig nem beszélt egymással Bódi Csabi és Nótár Mary, azonban mára már különleges barátság fűzi őket össze. Az egykori duettpartnerek számtalan közös slágert jegyeztek a 2000-es évek elején, ám a sikereik ellenére hirtelen eltávolodtak egymástól. Bár a miértekről nem beszéltek részletesen, annyit elárultak korábban, hogy más elképzelésük volt a jövőről. Útjaik aztán mégis keresztezték egymást...

Fotó: Facebook

Bódi Csabi őszinte barátságot ápol Nótár Maryvel

Mary nekem és a családomnak is nagyon jó barátja. Sőt, talán mondhatom azt is, hogy ő már a család része, hiszen több mint 20 éve ismerjük egymást. Volt egy időszak, mikor egy kicsit eltávolodtunk, más utakon jártunk, de ez már a múlt. Büszkén mondhatom, hogy őszinte barátság van köztünk!

– kezdte Csabi a Ripostnak, aki azt is kiemelte: Maryvel mindenben segítik és támogatják egymást, legyen szó a karrierről vagy csak egy-egy baráti jótanácsról. Éppen ezért nem meglepő, hogy az énekesnőnek bérelt helye volt Bódiék családi összejövetelén is.

Bátyjával is elásta a csatabárdot

Csabi kapcsolata nem csak Maryvel, de testvérével is rendeződött, ezt pedig egy óriási bulival ünnepelték meg. A családi összejövetelre azonban nem csak a testvérek békülése adott okot, három unoka születésnapját is február 14-én ünnepelték.

"A családunkban hárman is Valentin-napon születtek, '98-ban Gustávo, 2009-ben a fiam, Rómeó, 2019-ben pedig a hercegnőm, Lilien. Idén szerettem volna méltóképp megünnepelni a születésnapjukat, ezért szerveztem egy nagy bulit, ahová Nótár Mary és Emilio is elfogadta a meghívásomat. (...) Emellett a bátyámmal is szerettem volna megünnepelni, hogy el tudtuk ásni végre a csatabárdot, ez a rendezvény pedig remek alkalom volt erre" – mondta korábban az énekes, aki azt is elárulta, hogy egy apró félreértés vezetett a családi viszályig, amit aztán egy nagy beszélgetést követően tudtak rendezni.