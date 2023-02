Végre kibékültek Bódi Csabiék: kiderült, mi miatt robbant ki a családi viszály

Az elmúlt év a Bódi család számára is a botrányoktól volt hangos, ugyanis Guszti a kamerák előtt azt állította, édesapja kitagadta őt a családból. Ezután hetekig ment az adok-kapok az interneten, majd Csabi megelégelte a dolgot: békejobbot nyújtott testvérének.

Helyreállt a béke a Bódi családban – Fotó: Facebook

„A családunkban hárman is Valentin-napon születtek, '98-ban Gustávo, 2009-ben a fiam, Rómeó, 2019-ben pedig a hercegnőm, Lilien. Idén szerettem volna méltóképp megünnepelni a születésnapjukat, ezért szerveztem egy nagy bulit, ahová Nótár Mary és Emilio is elfogadta a meghívásomat. Mindkettejüket több mint 20 éve ismerem, nagyon jó barátaim, úgy éreztem, hogy nekik helyük van ezen a családi rendezvényen. Arról nem is beszélve, hogy a bátyámmal is szerettem volna megünnepelni, hogy el tudtuk ásni végre a csatabárdot...” – kezdte a Metropolnak Csabi, hozzátéve, egy apró nézeteltérés miatt robbant ki a családi viszály, amit a büszkeségük miatt nem tudtak rendezni. Eddig...

Felnőtt emberek vagyunk, nem szabad, hogy egy félreértés éket verjen közénk. A bátyámmal megbeszéltük a dolgainkat, nyilván nem vagyunk egyformák, előfordul, hogy nem is értünk egyet valamiben, de ezeket mindig szép szóval kell rendezni.

„Egy családban nem lehet, hogy hónapokig ne beszéljünk egymással, félre kell tenni a büszkeséget, hiszen a szeretet mindig erősebb. Erre szeretném nevelni a gyermekeimet is” – tette hozzá a népszerű énekes, akinek igazán mozgalmasra sikerült az év eleje. Forgatásokról forgatásokra jár, a hétvégéket pedig rendszerint a színpadon tölti, és bár imádja a munkáját, azt nehezen viseli, hogy a családját alig látja. Arról nem is beszélve, hogy szüleivel sem találkozott hónapok óta, s legalább még pár hétig biztosan nélkülöznie kell őket.