Fulladásos rohamai vannak Galambos Lajosnak, az orvosok sem tudják, mi a baj

A trombitaművészre egyre többször törnek rá fulladásos rohamok. Galambos Lajos kisebbik fia, István mentőt akart hívni hozzá.

Fotó: Végh István

„Nem akartam, hogy mentő vigyen el a szeme láttára, de bevallom: én is nagyon megijedtem. Olyan fullasztó érzést azelőtt még sosem éltem át. Levegőért kapkodtam percekig. Nem sokkal később aztán bevonultam egy magánkórházba vizsgálatokra, amelyek elég rossz eredményeket hoztak, ráadásul még mindig nem jöttek rá, mi okozhatja a fulladásos rohamokat”

– árulta el Galambos Lajos.

Lajcsi nem tagadja, ő is érzi, hogy besokallt és megfáradt. „Nem akarom, hogy tepsiben vigyenek el otthonról. Akár egy fulladásos roham miatt” – mondta a Blikknek a zenész, akit novemberben másodfokon is bűnösnek találtak, s emiatt három és fél év börtönre ítéltek. Igaz, a lap információi szerint hivataloson, írásban még most sem kapta meg az ítéletet.