RETRO RÁDIÓ

Hátrahagyta férjét, elképesztő fotókkal jelentkezett Fucsovics Márton felesége

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Molnár Nini nem utazott el Hollandiába. Fucsovics Márton felesége a napsütéses Ibizáról jelentkezett be.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.09. 09:00
Módosítva: 2026.06.09. 10:56
fucsovics márton ibiza molnár nini

Fucsovics Márton kedden (10:00) kezdi meg szereplését a hollandiai tenisztornán, ám ezúttal felesége, Molnár Nini nem tartott vele a versenyre. Míg a magyar teniszező a pályán készül az újabb kihívásokra, szerelme a napsütéses Ibizán tölti szabadidejét. A modell és influenszer a spanyol szigetről jelentkezett be közösségi oldalán, ahol egy látványos fotósorozatot is megosztott a követőivel.

Fucsovics Márton felesége Ibizán nyaral
Fucsovics Márton felesége Ibizán nyaral Fotó: Matthew Stockman

Fucsovics Márton felesége Ibizán nyaral

Korábban szinte természetes volt, hogy Molnár Nini elkíséri férjét a versenyeire, és a lelátóról buzdítja Fucsovics Mártont. A magyar divattervezőt láthattuk már merészebb, valamint visszafogottabb szettekben is a tenisztornákon, ezúttal azonban a megszokottól eltérően nem a pálya mellől jelentkezett be.

Fucsovics Márton felesége ugyanis barátnőivel a napsütéses Ibizára utazott kikapcsolódni, ahonnan több látványos fotót is megosztott a követőivel. Az egyik felvételen egy elegáns, kék miniruhában pózol, amely tökéletesen illeszkedett a mediterrán környezethez.

A legvarázslatosabb pillanatok Ibizán ezzel a fantasztikus társasággal

– írta a képek mellé Molnár Nini, akinek bejegyzése rövid idő alatt rengeteg kedvelést és elismerő kommentet gyűjtött.

@metropol.napilap

Párducmintában tarolt Fucsovics Márton felesége Molnár Nini párducmintás ruhában szurkolt férjének, Fucsovics Mártonnak a Roland Garroson. #metropol #fucsovicsmarton #molnarnini #rolandgarros #ruha #tenisz

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