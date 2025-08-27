Fucsovics Márton remekel, egykori edzője megfejtette a titkát

A magyar férfiteniszsport éljátékosa, Fucsovics Márton a kanadai Denis Shapovalov ellen három szettben (4:6, 4:6, 0:6) kikapott az amerikai nyílt bajnokság nyitó fordulójában. Szerencsére korábbi Winston-Salem-i ATP-tornasikerének köszönhetően 31 pozíciót lépett előre a világranglistán, és jelenleg a 63. helyet foglalja el.

Fucsovics Márton remek időszakot tudhat maga mögött (Fotó: Ishika SamantÖ

Harmadszor nyert ATP-tornát, és a jelek szerint Marci számára a kemény pályaborítás jól fizet. Évekkel ezelőtt, amikor együtt készültünk Nyíregyházán, órákon keresztül egy olyan teremben gyakoroltunk, ahol szőnyeggel fedtük le a játékfelületet, és azon sajátíthatta el a megfelelő játékmódot

– nyilatkozta a Metropolnak Erőss Béla, Fucsovics egykori edzője. Mi lehet a sikere titka? Nos, a teniszező két hete Budapesten megnősült, élete kiegyensúlyozottabb lett, de az is előnyére válik, hogy kedveli az egyesült államokbeli versenyeket.

„A Winston-Salemből New Yorkba történt utazása nem volt rövid, ez gyaníthatóan visszavetette. A kanadai teniszező viszont engem meglepett, mert úgy tudtam, nincs csúcsformában. Sajnos éppen Fucsovics ellen kezdte meg a kilábalást a hullámvölgyből, ráadásul a harmadik játszmában Marci dereka meghúzódott” – kommentált a szakember.

Fucsovics Márton mellőzi a selejtezőket

Erőss hangsúlyozta, egykori tanítványa lábmunkája a kemény pályaborításon gyümölcsöző, a keze pedig még mindig kiváló. Az a tény, hogy a WTA-rangsorban most előkelő helyen áll, automatikusan felmenti őt a soros versenyek selejtezői alól, és ami fő: így lesz ez az ausztrál nyílt bajnokságon is.