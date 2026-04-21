Üzent a kórházból, rossz hírt közölt a meccsen nyakát tört focista

Dárdai Pál egykori kapusát, a világklasszis Jürgen Klinsmann fiát csigolyatöréssel szállították kórházba. Jonathan Klinsmann számára ezzel véget ért a szezon.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.04.21. 15:15
Közösségi oldalán üzent Jonathan Klinsmann, aki a szombati Palermo-Cesena (2-0) olasz másodosztályú labdarúgó-mérkőzésen szenvedett súlyos nyaksérülést. Az egykori világ- és Európa-bajnok német csatársztár, Jürgen Klinsmann 29 éves fia ebben a szezonban már nem játszhat.

Fotó: NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államokban felnőtt kapus egy meccs végi ütközés során szenvedett zúzódásos fej- és nyaksérülést, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. Onnan üzent a Instagramon:

Sajnos szombaton véget ért a szezonom. A meccsen csigolyatörést szenvedtem, ami egy ideig nem enged játszani. Mindenkinek köszönöm, aki a pályán, majd itt, a palermói kórházban mellettem állt, a Cesena és a Palermo rajongóinak a jókívánságokat, és persze a barátaimnak és a családomnak is, hogy támogattak az elmúlt napokban. Sok sikert a srácoknak a rájátszásért folytatott küzdelemben, hamarosan találkozunk

– üzente Jonathan Klinsmann. 

Dárdai dobta mélyvízbe Jonathan Klinsmannt

Jürgen Klinsmann fia 2017-től két évig a német Hertha BSC-nél kóstolt bele először az európai futballba: a berlineknél egyetlen meccsén az Európa-ligában védett Dárdai Pál csapatában, Dárdai Palkó játékostársaként a svéd Östersunds elleni 1-1 alkalmával. Egy szintén mellékszereplőként letudott svájci (St. Gallen) év után az Egyesült Államokba visszatérve, az LA Galaxy labdarúgójaként (2020-24) összesen 24 tétmérkőzésen szerepelt, mielőtt bő két éve a Cesena első számú kapusává lett.

 

