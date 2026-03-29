Dráma: mentő vitte kórházba a szövetségi kapitányt!

Mentő vitte kórházba a román labdarúgó-válogatottat irányító Mircea Lucescu szövetségi kapitányt. A csapat csütörtökön világbajnoki pótselejtezőn 1-0-ra kikapott Törökországtól, így nem lehet ott a nyári tornán. Kedden viszont barátságos mérkőzést játszik Szlovákiával idegenben, erre a találkozóra készült a keret, amikor a 80 éves szakember rosszul lett a vasárnapi edzés előtt – közölte a román szövetség (FRF).

Edzés előtt rosszul lett a román válogatott szövetségi kapitánya, Mircea Lucescu, kórházba is került

Mircea Lucescut – aki korábban az Internazionalét és a török válogatottat is irányította – a nemzeti csapat orvosi stábja elsősegélyben részesítette, mielőtt a mentők stabilizálták volna az állapotát.

Az edző állapota jelenleg stabil. Az érvényes orvosi protokollnak megfelelően, valamint a kockázatok kizárása érdekében Mircea Lucescut kórházba szállították, alapos kivizsgálás és speciális megfigyelés céljából

– olvasható az FRF közleményében.