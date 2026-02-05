Szépségiparba fektette pénzét a magyar válogatott focista

Sokan a futballpályáról ismerik a Puskás Akadémia magyar válogatott játékosát, Nagy Zsoltot. A 32 éves sportolót a foci tanította meg a fegyelemre, a kitartásra és a részletekre való odafigyelésre. Ezt a mentalitást vitte tovább a borbély szakmába és nyitott saját szalont, ahol elmondása szerint a hajvágás egy élmény.

Nagy Zsolt saját borbélyszalont nyitott – Fotó: Szabó Miklós

Nagy Zsolt barber shopot nyitott

Nagy Zsolt szalonja prémium környezetben helyezkedik el Törökbálint-tükörhegyen, bent pedig minden a labdarúgásról szól. Az egyik falat a 32 éves focista saját képe borítja, de a barber shopban Szoboszlai Dominik és Sallai Roland klubmezei is megtalálhatók. És még a szolgáltatások elnevezéseit is a labdarúgás ihlette.

A teljes gépi hajvágás egy hosszra például A gyors kontra nevet kapta, aki pedig ezt egy teljes szakálligazítással együtt kéri, az A csapatkapitány szolgáltatást veszi igénybe. Nagy Zsolték a hajmosással kiegészített hajvágást, szakálligazítást A válogatott csomagnak nevezték el, míg a gyerekhajvágásra csak annyit mondanak: Az utánpótlás.

A borbélyszalon egyébként saját termékcsaláddal dolgozik, a receptúrákat pedig hosszú hónapok tesztelése után alkották meg.

Minden flakonban a borbély szakma iránti elhivatottságom rejlik. Termékeinket úgy állítottuk össze, hogy táplálják a hajat és a bőrt, miközben férfias, karakteres illatot biztosítanak egész napra

– olvasható a barber shop honlapján.

Az első vendég pedig nem más, mint maga Nagy Zsolt volt: