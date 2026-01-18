RETRO RÁDIÓ

Jászapáti Péter súlyos karsérülést szenvedett, lemarad az olimpiáról

Egy esés miatt eltört a sportoló alkarcsontja. Jászapáti Péternek ki kell hagynia az olimpiát.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.18. 20:20
olimpia jászapáti péter sérülés

 Jászapáti Péter a vasárnapi edzésen elesett és súlyos karsérülést szenvedett, ezért nem lesz ott a milánói téli olimpián a rövidpályás gyorskorcsolyában kijutott férfi váltó tagjaként.

Jászapáti Péter
 Jászapáti Péter / Fotó: Koszticsák Szilárd - MTI

Jászapáti Péternek ki kell hagynia az olimpiát

"Nem ismerem a körülményeket, de elesett és eltörte az alkarcsontokat. Úgy tudom mindkettőt, az orsó- és singcsontot is, és éppen műtik, ezért az olimpia elszállt" - adott helyzetjelentést az MTI-nek Bánhidi Ákos ágazati igazgató a tilburgi Európa-bajnokságot követően Jászapáti Péterről, aki a hollandiai kontinensviadalt egy korábbi esésnél elszenvedett vállsérülés miatt hagyta ki és Budapesten készült az olimpiára.

A sportvezető kiemelte, ez több szempontból borzasztó érzékeny dolog, hiszen a családban nem ez az első eset, ugyanis nővére, az Európa-bajnok Jászapáti Petra a nyári térdszalagszakadása miatt szintén nem lesz ott a februári ötkarikás játékokon.

"A másik, hogy a férfi váltóban kevesen vagyunk. Az a négy, aki kiharcolta a kvótát, az megfelelő szinten volt, de ebből most kiesett egy, úgyhogy sorban állnak versenyzők, hogy bekerüljenek a milánói csapatba. Nehéz döntés lesz, négyen vannak képben" - mondta Bánhidi.

A sportvezető kifejtette, hogy Major Dominik az országos bajnokságon rendkívül gyors volt, de nála kérdés, hogy alacsony testsúlya miatt hogyan működne a lökés a váltóban, illetve bírná a futamok végét is. Bontovics Balázs kapcsán azt emelte ki, hogy rendkívül hosszú sérülés után most már visszatért és hittel, becsülettel küzd. Megemlítette, hogy a tilburgi Eb-n látott két fiatal, Granasztói Ádám és Csizmadia Márk esetében még az látszott, hogy erős ez a mezőny számukra.

"Most csodát kell majd csinálnia a negyedik embernek, aki nem került volna a csapatba, ha nincs ez a sérülés. Úgyhogy meglehetősen sok problémás helyzettel kell megküzdenünk" - összegzett Bánhidi Ákos.

A milánói téli olimpia február 6-án rajtol, rövidpályás gyorskorcsolyában négy férfi és két női versenyző utazhat majd Olaszországba.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu