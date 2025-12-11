Zokogva jelentette be családja: elhunyt a Haladás labdarúgója
A Haladás legendás játékosát sokan gyászolják. Farkas László 79 éves korában hajtotta örök álomra a fejét.
A Haladás labdarúgócsapatának közösségi oldalán jelent meg a szomorú hír december 11-én, csütörtök délután, miszerint elhunyt Farkas László.
A 79 éves korában elhunyt Farkas László korábban a Haladás nagyra becsült támadó játékosa volt. Családja tájékoztatta a szomorú hírről a klubját.
Mint írják, 1946. december 9-én látta meg a napvilágot Szombathelyen. 1968 márciusában mutatkozott be a pályán, amikor is a Vasas ellen 3-1-re győzedelmeskedett a Haladás csapatával.
Első találata felejthetetlennek bizonyult. 1969. október 26-án az Egri Dózsa ellen az 55. percben 0:2-re növelte csapata előnyét, majd 13 perccel később megadta a kegyelemdöfést, így a mérkőzés 0:3-ra végződött.
Az NB1.hu adatai szerint 240 alkalommal szerepelt a Haladás színeiben az NB I-ben, és összesen 66 gólt szerzett. Így klubja negyedik legeredményesebb támadójaként tartják számon, Varga Ferenc, Papp László és Szabó Imre után.
Íme, Farkas László az egyik kupájával:
