RETRO RÁDIÓ

Zokogva jelentette be családja: elhunyt a Haladás labdarúgója

A Haladás legendás játékosát sokan gyászolják. Farkas László 79 éves korában hajtotta örök álomra a fejét.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.11. 14:25
Módosítva: 2025.12.11. 15:43
Farkas László Haladás elhunyt

A Haladás labdarúgócsapatának közösségi oldalán jelent meg a szomorú hír december 11-én, csütörtök délután, miszerint elhunyt Farkas László. 

Farkas László a Haladás csapatát erősítette
Farkas László a Haladás csapatát erősítette / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A 79 éves korában elhunyt Farkas László korábban a Haladás nagyra becsült támadó játékosa volt. Családja tájékoztatta a szomorú hírről a klubját. 

Mint írják, 1946. december 9-én látta meg a napvilágot Szombathelyen. 1968 márciusában mutatkozott be a pályán, amikor is a Vasas ellen 3-1-re győzedelmeskedett a Haladás csapatával. 

Első találata felejthetetlennek bizonyult. 1969. október 26-án az Egri Dózsa ellen az 55. percben 0:2-re növelte csapata előnyét, majd 13 perccel később megadta a kegyelemdöfést, így a mérkőzés 0:3-ra végződött. 

Az NB1.hu adatai szerint 240 alkalommal szerepelt a Haladás színeiben az NB I-ben, és összesen 66 gólt szerzett. Így klubja negyedik legeredményesebb támadójaként tartják számon, Varga Ferenc, Papp László és Szabó Imre után.

Íme, Farkas László az egyik kupájával: 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu