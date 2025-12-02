Barátja tudatta a lesújtó hírt: elhunyt a sportlegenda

Robin Smith, az angol krikettlegenda, 62 éves korában távozott. Az ütőjátékos, aki 62 tesztmérkőzésen játszott hazája színeiben, Ausztráliában hunyt el, miután a The Ashes krikettkupa miatt a kontinensre utazott.

Elhunyt a krikettlegenda Fotó: Shutterstock

Elhunyt Robin Smith krikettjátékos

Halálának hírét közeli barátja és korábbi hampshire-i csapattársa, Kevan James közölte könnyes szemmel kedd reggel a BBC Radio Solenttel. Robin egészségügyi problémákkal küzdött, bátran beszélt az alkohollal és a depresszióval folytatott küzdelméről, de halálának oka egyelőre ismeretlen.

Múlt héten vett részt a The Ashes tesztmérkőzésén Perthben, ahol korábbi angol csapattársaival, Graham Goochcsal, David Gowerrel és Allan Lambbel is találkozott.

A stílusos és bátor jobbkezes ütő, becenevén „A Bíró”, 1988-ban debütált tesztmérkőzésén az angol válogatottban. Annak ellenére, hogy 1996 után már nem szerepelt a keretben, 2003-ig folytatta a játékot a Hampshire csapatában, sőt, 21 szezont töltött a klubban. Széles körben a megye egyik legjobb játékosaként tartják számon.

Nyugdíjba ment, és kezdődtek a gondok

Nyugdíjazása után alkoholproblémákkal és depresszióval küzdött, négy hónapig kórházban volt, az orvosok is lemondtak róla. Apja halála után újra romlott az állapota.

Azt hittem, teljesen felépültem. Aztán miután láttam apámat abban az állapotban, amiben volt, és egyedül éltem, visszatértem a… nos, tudod, aki egyszer alkoholista volt, az mindig az marad

– idézi a Mirror múlt heti interjúját.

Elmondása szerint nehéz volt távol maradnia az alkoholtól. Korábban a Daily Mailnek elárulta, hogy kétszer is nagyon közel volt, ahhoz, hogy véget vessen az életének. Azt is elmondta akkor, bánja, hogy nem beszélt a barátaival a problémáiról.