„Jól hangzanak ezek a nevek” – Tóth Alexet tényleg sztárcsapatok vinnék

A zöld-fehérek a 66. percben Varga Barnabás találatának köszönhetően ugyan megszerezték a vezetést, de végül csak egy ponttal térhettek haza az isztambuli Fenerbahce–FTC-találkozóról. A magyar rekordbajnok fiatal tehetsége, Tóth Alex a 60. percben csereként lépett pályára, a találkozót követően pedig az elmúlt napok átigazolási pletykáira is reagált.

Tóth Alexet európai topcsapatok vinnék (képen balról jobbra: Dibusz Dénes, Tóth Alex, Varga Barnabás) Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI Fotószerkesztőség

A mindössze 20 esztendős futballista mára a Ferencváros és a magyar válogatott egyik meghatározó alakjává vált. Nem meglepő, hogy olyan európai élcsapatok figyelik, mint a Liverpool, a Bayern München, a Borussia Dortmund, a Bayer Leverkusen, az RB Leipzig vagy éppen a Juventus.

Tóth Alex szerényen reagált a pletykákra

A Fradi kiválósága az Origónak elmondta, természetesen hozzá is eljutottak a híresztelések:

Láttam én is, de nem szabad foglalkozni vele. A saját dolgomra kell figyelnem, arra, hogy a pályán minden rendben legyen. Próbálok a hétköznapokban is minél keményebben dolgozni, és nem figyelni a külső zajokra

– fogalmazott a középpályás, aki továbbra is igyekszik két lábbal a földön járni.

Jól hangzanak ezek a nevek, de szerintem ezek még csak szóbeszédek. Nekem most az a dolgom, hogy focizzak, és a saját munkámat rendben elvégezzem.

🇭🇺 Why is Alex Tóth on the radar of so many top European clubs (including Juventus) with a €15m price tag?



- Technical midfielder with high energy and tempo.

- Strong duel winner (both defensively and offensively).

- An effective midfield ball carrier and dribbler.

-… pic.twitter.com/2ts8EiOOHs — Bence Bocsák (@BenBocsak) November 25, 2025

Tóth szerződése 2026 nyarán jár le, a Transfermarkt jelenlegi becslése szerint 5 millió eurót ér, amivel ő az NB I legértékesebb labdarúgója. Nem csoda, hogy a Fradi-szurkolók kíváncsian várják, meddig marad a klubnál. A játékos azonban elmondása szerint egyelőre nem foglalkozik a váltás gondolatával:

„Nincs ilyen a fejemben. Most élvezem, hogy itt játszhatok, heti két meccsünk van, jó ritmusban vagyunk.”

Az FTC sztárja rekordot dönthet

Korábban olyan hírek kaptak szárnyra, hogy a Liverpool akár 15 millió eurót – 6 milliárd forintot – is hajlandó lenne fizetni érte. Amennyiben a Ferencváros elfogadná ezt az ajánlatot, az a klub történetének legnagyobb bevételt hozó átigazolását jelentené. A jelenlegi rekordot ifj. Lisztes Krisztián tartja: érte 6 millió eurót fizetett a Frankfurt.