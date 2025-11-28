„Jól hangzanak ezek a nevek” – Tóth Alexet tényleg sztárcsapatok vinnék
A Ferencváros csütörtök este Törökországban folytatta a menetelését az Európa-ligában. A mérkőzést követően Tóth Alex reagált az átigazolási pletykákra.
A zöld-fehérek a 66. percben Varga Barnabás találatának köszönhetően ugyan megszerezték a vezetést, de végül csak egy ponttal térhettek haza az isztambuli Fenerbahce–FTC-találkozóról. A magyar rekordbajnok fiatal tehetsége, Tóth Alex a 60. percben csereként lépett pályára, a találkozót követően pedig az elmúlt napok átigazolási pletykáira is reagált.
A mindössze 20 esztendős futballista mára a Ferencváros és a magyar válogatott egyik meghatározó alakjává vált. Nem meglepő, hogy olyan európai élcsapatok figyelik, mint a Liverpool, a Bayern München, a Borussia Dortmund, a Bayer Leverkusen, az RB Leipzig vagy éppen a Juventus.
Tóth Alex szerényen reagált a pletykákra
A Fradi kiválósága az Origónak elmondta, természetesen hozzá is eljutottak a híresztelések:
Láttam én is, de nem szabad foglalkozni vele. A saját dolgomra kell figyelnem, arra, hogy a pályán minden rendben legyen. Próbálok a hétköznapokban is minél keményebben dolgozni, és nem figyelni a külső zajokra
– fogalmazott a középpályás, aki továbbra is igyekszik két lábbal a földön járni.
Jól hangzanak ezek a nevek, de szerintem ezek még csak szóbeszédek. Nekem most az a dolgom, hogy focizzak, és a saját munkámat rendben elvégezzem.
Tóth szerződése 2026 nyarán jár le, a Transfermarkt jelenlegi becslése szerint 5 millió eurót ér, amivel ő az NB I legértékesebb labdarúgója. Nem csoda, hogy a Fradi-szurkolók kíváncsian várják, meddig marad a klubnál. A játékos azonban elmondása szerint egyelőre nem foglalkozik a váltás gondolatával:
„Nincs ilyen a fejemben. Most élvezem, hogy itt játszhatok, heti két meccsünk van, jó ritmusban vagyunk.”
Az FTC sztárja rekordot dönthet
Korábban olyan hírek kaptak szárnyra, hogy a Liverpool akár 15 millió eurót – 6 milliárd forintot – is hajlandó lenne fizetni érte. Amennyiben a Ferencváros elfogadná ezt az ajánlatot, az a klub történetének legnagyobb bevételt hozó átigazolását jelentené. A jelenlegi rekordot ifj. Lisztes Krisztián tartja: érte 6 millió eurót fizetett a Frankfurt.
