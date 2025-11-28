RETRO RÁDIÓ

„Jól hangzanak ezek a nevek” – Tóth Alexet tényleg sztárcsapatok vinnék

A Ferencváros csütörtök este Törökországban folytatta a menetelését az Európa-ligában. A mérkőzést követően Tóth Alex reagált az átigazolási pletykákra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.28. 19:00
Tóth Alex Liverpool átigazolási pletyka Fradi

A zöld-fehérek a 66. percben Varga Barnabás találatának köszönhetően ugyan megszerezték a vezetést, de végül csak egy ponttal térhettek haza az isztambuli Fenerbahce–FTC-találkozóról. A magyar rekordbajnok fiatal tehetsége, Tóth Alex a 60. percben csereként lépett pályára, a találkozót követően pedig az elmúlt napok átigazolási pletykáira is reagált.

Tóth Alexet európai topcsapatok vinnék
Tóth Alexet európai topcsapatok vinnék (képen balról jobbra: Dibusz Dénes, Tóth Alex, Varga Barnabás) Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI Fotószerkesztőség

A mindössze 20 esztendős futballista mára a Ferencváros és a magyar válogatott egyik meghatározó alakjává vált. Nem meglepő, hogy olyan európai élcsapatok figyelik, mint a Liverpool, a Bayern München, a Borussia Dortmund, a Bayer Leverkusen, az RB Leipzig vagy éppen a Juventus.

Tóth Alex szerényen reagált a pletykákra

A Fradi kiválósága az Origónak elmondta, természetesen hozzá is eljutottak a híresztelések:

Láttam én is, de nem szabad foglalkozni vele. A saját dolgomra kell figyelnem, arra, hogy a pályán minden rendben legyen. Próbálok a hétköznapokban is minél keményebben dolgozni, és nem figyelni a külső zajokra

– fogalmazott a középpályás, aki továbbra is igyekszik két lábbal a földön járni.

Jól hangzanak ezek a nevek, de szerintem ezek még csak szóbeszédek. Nekem most az a dolgom, hogy focizzak, és a saját munkámat rendben elvégezzem.

Tóth szerződése 2026 nyarán jár le, a Transfermarkt jelenlegi becslése szerint 5 millió eurót ér, amivel ő az NB I legértékesebb labdarúgója. Nem csoda, hogy a Fradi-szurkolók kíváncsian várják, meddig marad a klubnál. A játékos azonban elmondása szerint egyelőre nem foglalkozik a váltás gondolatával:

„Nincs ilyen a fejemben. Most élvezem, hogy itt játszhatok, heti két meccsünk van, jó ritmusban vagyunk.”

Az FTC sztárja rekordot dönthet

Korábban olyan hírek kaptak szárnyra, hogy a Liverpool akár 15 millió eurót – 6 milliárd forintot – is hajlandó lenne fizetni érte. Amennyiben a Ferencváros elfogadná ezt az ajánlatot, az a klub történetének legnagyobb bevételt hozó átigazolását jelentené. A jelenlegi rekordot ifj. Lisztes Krisztián tartja: érte 6 millió eurót fizetett a Frankfurt.

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga-estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu