Döntöttek Robbie Keane-ről; elszólta magát egy bennfentes az edzőkérdésről
Ezek voltak a Metropol legnépszerűbb sporthírei a héten. Döntöttek Robbie Keane-ről a Wolverhamptonnál; Arne Slot sorsáról beszélt egy bennfentes; Jamie Carragher véleménye megváltozott Szoboszlai Dominikról.
A válogatott meccsek szünetében is sokakat érdekeltek a klubcsapatokkal kapcsolatos hírek, így a Fradi-edző Robbie Keane (és a liverpooli Arne Slot) sorsával kapcsolatos információk sem hagyták hidegen olvasóinkat a november 10. és 16. közötti héten.
Ahogy alábbi „Heti Top” összeállításunkból is kitűnik, a fentieken túl egy válogatott csapatkapitányunkkal, Szoboszlai Dominikkal foglalkozó anyag is bekerült a legtöbbet olvasott cikkeink közé. Íme a Metropol legnépszerűbb sporthírei:
Robbie Keane-ről is pletykáltak, eldőlt az edzőváltás
Sajtóhírek szerint Robbie Keane neve is felmerült a Premier League-ben szereplő Wolverhampton Wanderersnél, amely hetek óta edzőt keresett. A Ferencváros ír trénere sikeres Magyarországon, bajnoki címet nyert a zöld-fehérekkel, az Európa-ligában pedig négy mérkőzést követően veretlenül az előkelő harmadik helyen áll a csapattal. Nem csoda tehát, hogy európai élklubok célkeresztjébe került.
Vitor Pereira menesztése után végül nem Keane-t választották: szerdán hivatalosan bejelentették, hogy Rob Edwards lett a Wolverhampton Wanderers vezetőedzője. A walesi szakember a másodosztályú Middlesbrough kispadját „cserélte le” a Farkasokéra.
*
Csendben döntöttek Arne Slot sorsáról
A Liverpool számára az elmúlt néhány hét igazi hullámvasút volt. A Bajnokok Ligájában a Frankfurt után a Real Madrid ellen sikerült megszereznie a három pontot Arne Slot gárdájának, ám a bajnokságban a helyzet korántsem ilyen rózsás: az előző hat mérkőzésből csupán egyszer tudott nyerni az együttes, ráadásul a Ligakupából is búcsúzni kényszerült. Joggal merül fel a kérdés: vajon a holland menedzser képes-e újra formába hozni a romokban heverő csapatot, amely 11 forduló után mindössze a nyolcadik helyen áll a Premier League-ben.
Egy népszerű, a Liverpoolra specializálódott oldal szerint egy csapaton belüli informátor határozottan leszögezte: a Premier League-győztes edzőnek nincs miért aggódnia:
„Arne Slot jövője nem kérdéses. Az egyik legtehetségesebb edző, akit valaha láttunk. Hisszük, hogy ezt az eredmények is hamarosan tükrözni fogják.”
*
Megváltozott Szoboszlai Dominik megítélése
Amikor a szurkolók a szezon elején összeállították a Liverpool álomcsapatát, sokan nem gondolták, hogy Szoboszlai Dominik bekerülhet a kezdőbe. Erről az angol klub legendája, Jamie Carragher beszélt, akinek szintén megváltozott a véleménye a magyar válogatott középpályásról.
„Amikor ő nincs ott, a Liverpool nagyon szenved. Úgy néz ki, mint egy teljes értékű középpályás: tud labdát szerezni, tud passzolni. Amikor a csapathoz jött, úgy éreztem, hogy hiányzik belőle az önbizalom, de most úgy érzem, még nagyobb fejlődést fogunk látni tőle, ahogy rájön, mennyire fontos most ennek a csapatnak" – mondta a Szoboszlaival szemben korábban oly kritikus exfocista.
