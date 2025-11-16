Döntöttek Robbie Keane-ről; elszólta magát egy bennfentes az edzőkérdésről

A válogatott meccsek szünetében is sokakat érdekeltek a klubcsapatokkal kapcsolatos hírek, így a Fradi-edző Robbie Keane (és a liverpooli Arne Slot) sorsával kapcsolatos információk sem hagyták hidegen olvasóinkat a november 10. és 16. közötti héten.

Robbie Keane jövőjéről pletykáltak két szigetországi klubnál is, de az ír edző marad a Fradinál – Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Ahogy alábbi „Heti Top” összeállításunkból is kitűnik, a fentieken túl egy válogatott csapatkapitányunkkal, Szoboszlai Dominikkal foglalkozó anyag is bekerült a legtöbbet olvasott cikkeink közé. Íme a Metropol legnépszerűbb sporthírei:

Robbie Keane-ről is pletykáltak, eldőlt az edzőváltás

Sajtóhírek szerint Robbie Keane neve is felmerült a Premier League-ben szereplő Wolverhampton Wanderersnél, amely hetek óta edzőt keresett. A Ferencváros ír trénere sikeres Magyarországon, bajnoki címet nyert a zöld-fehérekkel, az Európa-ligában pedig négy mérkőzést követően veretlenül az előkelő harmadik helyen áll a csapattal. Nem csoda tehát, hogy európai élklubok célkeresztjébe került.

Vitor Pereira menesztése után végül nem Keane-t választották: szerdán hivatalosan bejelentették, hogy Rob Edwards lett a Wolverhampton Wanderers vezetőedzője. A walesi szakember a másodosztályú Middlesbrough kispadját „cserélte le” a Farkasokéra.

Csendben döntöttek Arne Slot sorsáról

A Liverpool számára az elmúlt néhány hét igazi hullámvasút volt. A Bajnokok Ligájában a Frankfurt után a Real Madrid ellen sikerült megszereznie a három pontot Arne Slot gárdájának, ám a bajnokságban a helyzet korántsem ilyen rózsás: az előző hat mérkőzésből csupán egyszer tudott nyerni az együttes, ráadásul a Ligakupából is búcsúzni kényszerült. Joggal merül fel a kérdés: vajon a holland menedzser képes-e újra formába hozni a romokban heverő csapatot, amely 11 forduló után mindössze a nyolcadik helyen áll a Premier League-ben.

We have contacted our source at #Liverpool ⬇️



Egy népszerű, a Liverpoolra specializálódott oldal szerint egy csapaton belüli informátor határozottan leszögezte: a Premier League-győztes edzőnek nincs miért aggódnia:

„Arne Slot jövője nem kérdéses. Az egyik legtehetségesebb edző, akit valaha láttunk. Hisszük, hogy ezt az eredmények is hamarosan tükrözni fogják.”