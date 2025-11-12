Csendben döntöttek Arne Slot sorsáról, elszólta magát egy bennfentes
A Liverpool jelenlegi szezonja bizonytalanságokkal teli: míg a nemzetközi porondon remekelnek, a bajnokságban nehézségekkel küzdenek. A klub azonban továbbra is támogatja Arne Slotot.
A Liverpool számára az elmúlt néhány hét igazi hullámvasút volt. A Bajnokok Ligájában a Frankfurt után a Real Madrid ellen sikerült megszereznie a három pontot Arne Slot gárdájának, ám a bajnokságban a helyzet korántsem ilyen rózsás: az előző hat mérkőzésből csupán egyszer tudott nyerni az együttes, ráadásul a Ligakupából is búcsúzni kényszerült. Joggal merül fel a kérdés: vajon a holland menedzser képes-e újra formába hozni a romokban heverő csapatot, amely 11 forduló után mindössze a nyolcadik helyen áll a Premier League-ben. Azonban belső információk szerint a 47 éves szakembernek egyáltalán nem kell aggódnia az állása miatt.
Egy népszerű, a Liverpoolra specializálódott oldal szerint egy csapaton belüli informátor határozottan leszögezte: a Premier League-győztes edzőnek nincs miért aggódnia.
Arne Slot jövője nem kérdéses. Az egyik legtehetségesebb edző, akit valaha láttunk. Hisszük, hogy ezt az eredmények is hamarosan tükrözni fogják
Arne Slot megérdemli a bizalmat?
A klub háza táján tehát továbbra is támogatják a holland mestert, ami korántsem alaptalan: még a jelenlegi, ingadozó szezonban is képes összerázni a csapatot a kulcsfontosságú találkozók előtt, amire példa az Arsenal és a Real Madrid elleni siker is. Az elmúlt időszak gyengébb szereplése mögött részben sérülések, részben a sűrű versenynaptár áll, ugyanakkor Arne Slot már tavaly bebizonyította, hogy ez nem okoz problémát, ezért könnyen lehet, hogy valóban csak idő kérdése, mikor nyeri vissza formáját a csapat.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre