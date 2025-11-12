RETRO RÁDIÓ

Csendben döntöttek Arne Slot sorsáról, elszólta magát egy bennfentes

A Liverpool jelenlegi szezonja bizonytalanságokkal teli: míg a nemzetközi porondon remekelnek, a bajnokságban nehézségekkel küzdenek. A klub azonban továbbra is támogatja Arne Slotot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.12. 09:00
A Liverpool számára az elmúlt néhány hét igazi hullámvasút volt. A Bajnokok Ligájában a Frankfurt után a Real Madrid ellen sikerült megszereznie a három pontot Arne Slot gárdájának, ám a bajnokságban a helyzet korántsem ilyen rózsás: az előző hat mérkőzésből csupán egyszer tudott nyerni az együttes, ráadásul a Ligakupából is búcsúzni kényszerült. Joggal merül fel a kérdés: vajon a holland menedzser képes-e újra formába hozni a romokban heverő csapatot, amely 11 forduló után mindössze a nyolcadik helyen áll a Premier League-ben. Azonban belső információk szerint a 47 éves szakembernek egyáltalán nem kell aggódnia az állása miatt.

Arne Slot továbbra sem találja a megoldást a Liverpool problémáira, csapaton belül mégis megbíznak benne Fotó: Michael Regan

Egy népszerű, a Liverpoolra specializálódott oldal szerint egy csapaton belüli informátor határozottan leszögezte: a Premier League-győztes edzőnek nincs miért aggódnia.

Arne Slot jövője nem kérdéses. Az egyik legtehetségesebb edző, akit valaha láttunk. Hisszük, hogy ezt az eredmények is hamarosan tükrözni fogják

Arne Slot megérdemli a bizalmat?

A klub háza táján tehát továbbra is támogatják a holland mestert, ami korántsem alaptalan: még a jelenlegi, ingadozó szezonban is képes összerázni a csapatot a kulcsfontosságú találkozók előtt, amire példa az Arsenal és a Real Madrid elleni siker is. Az elmúlt időszak gyengébb szereplése mögött részben sérülések, részben a sűrű versenynaptár áll, ugyanakkor Arne Slot már tavaly bebizonyította, hogy ez nem okoz problémát, ezért könnyen lehet, hogy valóban csak idő kérdése, mikor nyeri vissza formáját a csapat.

