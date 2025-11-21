Orbán Viktor: Itt még a Fradi-Újpest is egy csapatban van - Videó
Rajongók tömege vette körbe a magyar kormányfőt. Nem tudott szabadulni a szelfizőktől.
Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort kitörő örömmel fogadták, ráadásul az őt váró emberek között ott volt Nagy Feró is, aki annyit mondott: „K*rva jó, hogy itt vagy, Viktor!” – erről videó is készült.
Itt még a Fradi-Újpest is egy csapatban van
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
