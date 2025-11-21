RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Itt még a Fradi-Újpest is egy csapatban van - Videó

Rajongók tömege vette körbe a magyar kormányfőt. Nem tudott szabadulni a szelfizőktől.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.21.
Fradi-Újpest miniszterelnök Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort kitörő örömmel fogadták, ráadásul az őt váró emberek között ott volt Nagy Feró is, aki annyit mondott: „K*rva jó, hogy itt vagy, Viktor!” – erről videó is készült.

Itt még a Fradi-Újpest is egy csapatban van 😎

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.



 

