Előtte állt az élet, tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal sportoló
Gyászol a sportvilág. 24 éves korában elhunyt a Dallas Cowboys fiatal védőjátékosa, Marshawn Kneeland, aki néhány nappal ezelőtt szerezte meg első touchdownját az NFL-ben.
Óriási fájdalom és döbbenet rázta meg az NFL-t: a Dallas Cowboys csütörtök reggel jelentette be, hogy elhunyt Marshawn Kneeland, a csapat 24 éves védője. A tragédia különösen megrendítő, hiszen Kneeland hétfőn még pályára lépett és megszerezte első touchdownját a Cardinals elleni mérkőzésen amelyet 27-17-re megnyertek. Ügynöke, Jon Perzley közölte: Kneeland szerda éjjel halt meg, a halál okát a család nem hozta nyilvánosságra.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Marshawn Kneeland tragikusan elhunyt
– írta közleményében a Cowboys.
Marshawn szeretett csapattárs volt, igazi tagja a Cowboys-családnak. Gondolataink és imáink barátnőjével, Catalinával, valamint családjával vannak.
Marshawn Kneelandet az NFL is gyászolja
Mélyen megrázott minket Marshawn halála. Az egész NFL közössége gyászol.
Marshawn Kneeland nemcsak ígéretes tehetség volt — munkamorálja, szerénysége és karaktere miatt sokak szemében a jövő egyik meghatározó sztárja lehetett volna. A Cowboys és az NFL most egy olyan embert veszített el, aki előtt még ott állt az egész élet - írta a The Dallas News.
