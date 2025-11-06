Előtte állt az élet, tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal sportoló

Óriási fájdalom és döbbenet rázta meg az NFL-t: a Dallas Cowboys csütörtök reggel jelentette be, hogy elhunyt Marshawn Kneeland, a csapat 24 éves védője. A tragédia különösen megrendítő, hiszen Kneeland hétfőn még pályára lépett és megszerezte első touchdownját a Cardinals elleni mérkőzésen amelyet 27-17-re megnyertek. Ügynöke, Jon Perzley közölte: Kneeland szerda éjjel halt meg, a halál okát a család nem hozta nyilvánosságra.

24 éves koréban elhunyt Marshawn Kneeland Fotó: Cooper Neill

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Marshawn Kneeland tragikusan elhunyt

– írta közleményében a Cowboys.

Marshawn szeretett csapattárs volt, igazi tagja a Cowboys-családnak. Gondolataink és imáink barátnőjével, Catalinával, valamint családjával vannak.

Marshawn Kneelandet az NFL is gyászolja

Mélyen megrázott minket Marshawn halála. Az egész NFL közössége gyászol.

We are deeply saddened by the tragic news of the passing of Cowboys’ Marshawn Kneeland.



Our thoughts and prayers are with his girlfriend Catalina, family, friends and his teammates. pic.twitter.com/4kowniiC0c — NFL (@NFL) November 6, 2025

Marshawn Kneeland nemcsak ígéretes tehetség volt — munkamorálja, szerénysége és karaktere miatt sokak szemében a jövő egyik meghatározó sztárja lehetett volna. A Cowboys és az NFL most egy olyan embert veszített el, aki előtt még ott állt az egész élet - írta a The Dallas News.