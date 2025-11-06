RETRO RÁDIÓ

Előtte állt az élet, tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal sportoló

Gyászol a sportvilág. 24 éves korában elhunyt a Dallas Cowboys fiatal védőjátékosa, Marshawn Kneeland, aki néhány nappal ezelőtt szerezte meg első touchdownját az NFL-ben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 16:50
Óriási fájdalom és döbbenet rázta meg az NFL-t: a Dallas Cowboys csütörtök reggel jelentette be, hogy elhunyt Marshawn Kneeland, a csapat 24 éves védője. A tragédia különösen megrendítő, hiszen Kneeland hétfőn még pályára lépett és megszerezte első touchdownját  a Cardinals elleni mérkőzésen amelyet 27-17-re megnyertek. Ügynöke, Jon Perzley közölte: Kneeland szerda éjjel halt meg, a halál okát a család nem hozta nyilvánosságra

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Marshawn Kneeland tragikusan elhunyt

– írta közleményében a Cowboys.

Marshawn szeretett csapattárs volt, igazi tagja a Cowboys-családnak. Gondolataink és imáink barátnőjével, Catalinával, valamint családjával vannak.

Marshawn Kneelandet az NFL is gyászolja

Mélyen megrázott minket Marshawn halála. Az egész NFL közössége gyászol.

Marshawn Kneeland nemcsak ígéretes tehetség volt — munkamorálja, szerénysége és karaktere miatt sokak szemében a jövő egyik meghatározó sztárja lehetett volna. A Cowboys és az NFL most egy olyan embert veszített el, aki előtt még ott állt az egész élet - írta a The Dallas News.

 

