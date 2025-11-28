RETRO RÁDIÓ

Amíg itthon kételkedünk, Marco Rossi Európa legjobbjait veri

Miközben Magyarországon sokan kételkednek benne, Európában az élmezőnyben szerepel. Marco Rossi közel áll ahhoz, hogy a legrutinosabb szövetségi kapitány legyen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.28. 15:45
Módosítva: 2025.11.28. 17:01
Marco Rossi szövetségi kapitány magyar válogatott

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) november 25-i elnökségi ülését követően hivatalossá vált, hogy Marco Rossi továbbra is a válogatott élén marad. Az Írország elleni, drámai körülmények között elveszített vb-selejtező óta számos kritika érte az olasz szakembert, főként a késői cseréi és az előnyből elbukott mérkőzések miatt. Ennek ellenére az elnökség határozottan kifejezte támogatását, így Rossi kitöltheti 2030-ig szóló szerződését. Ezzel a kontinens válogatott-menedzserei között igen előkelő helyet érhet el.

Marco Rossi 2018-ban vette át a magyar válogatott irányítását
Marco Rossi 2018-ban vette át a magyar válogatott irányítását Fotó: Ben McShane

A 61 esztendős edző eddig 82 mérkőzésen irányította a magyar válogatottat, amivel Európa 55 szövetségi kapitánya közül a negyedik helyen áll. Csak három szakembert kell még megelőznie:

  • Didier Deschamps (Franciaország): 175 mérkőzés
  • Koldo Álvarez (Andorra): 137 mérkőzés
  • Zlatko Dalic (Horvátország): 103 mérkőzés

Deschamps, aki hazájával világbajnoki arany- és ezüstérmet is nyert, nemrégiben bejelentette, hogy a 2026-os torna után távozik posztjáról, így az olasz szakember hamarosan a dobogó harmadik fokára léphet.

Érdekesség, hogy a fent említett edzők mind hazájuk válogatottját irányítják, így Rossi, aki hét éve dolgozik Magyarországon, a légiós kapitányok között az első helyen áll.

Marco Rossi a legjobbak előtt

A kontinens más nagyjai, például az Európa-bajnok Spanyolországot vagy a Nemzetek Ligája címvédő Portugáliát irányító szakemberek, messze le vannak maradva hazánk kapitánya mögött: sem Luis de la Fuente, sem Roberto Martínez nem érte még el az 50 mérkőzéses határt.

Amennyiben Marco Rossi kitölti 2030-ig szóló szerződését, biztosan átlépi a 100 mérkőzéses álomhatárt, amit eddig a magyar válogatott szövetségi kapitányai közül csak Baróti Lajos ért el (117 mérkőzés).

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
