Amíg itthon kételkedünk, Marco Rossi Európa legjobbjait veri
Miközben Magyarországon sokan kételkednek benne, Európában az élmezőnyben szerepel. Marco Rossi közel áll ahhoz, hogy a legrutinosabb szövetségi kapitány legyen.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) november 25-i elnökségi ülését követően hivatalossá vált, hogy Marco Rossi továbbra is a válogatott élén marad. Az Írország elleni, drámai körülmények között elveszített vb-selejtező óta számos kritika érte az olasz szakembert, főként a késői cseréi és az előnyből elbukott mérkőzések miatt. Ennek ellenére az elnökség határozottan kifejezte támogatását, így Rossi kitöltheti 2030-ig szóló szerződését. Ezzel a kontinens válogatott-menedzserei között igen előkelő helyet érhet el.
A 61 esztendős edző eddig 82 mérkőzésen irányította a magyar válogatottat, amivel Európa 55 szövetségi kapitánya közül a negyedik helyen áll. Csak három szakembert kell még megelőznie:
- Didier Deschamps (Franciaország): 175 mérkőzés
- Koldo Álvarez (Andorra): 137 mérkőzés
- Zlatko Dalic (Horvátország): 103 mérkőzés
Deschamps, aki hazájával világbajnoki arany- és ezüstérmet is nyert, nemrégiben bejelentette, hogy a 2026-os torna után távozik posztjáról, így az olasz szakember hamarosan a dobogó harmadik fokára léphet.
Érdekesség, hogy a fent említett edzők mind hazájuk válogatottját irányítják, így Rossi, aki hét éve dolgozik Magyarországon, a légiós kapitányok között az első helyen áll.
Marco Rossi a legjobbak előtt
A kontinens más nagyjai, például az Európa-bajnok Spanyolországot vagy a Nemzetek Ligája címvédő Portugáliát irányító szakemberek, messze le vannak maradva hazánk kapitánya mögött: sem Luis de la Fuente, sem Roberto Martínez nem érte még el az 50 mérkőzéses határt.
Amennyiben Marco Rossi kitölti 2030-ig szóló szerződését, biztosan átlépi a 100 mérkőzéses álomhatárt, amit eddig a magyar válogatott szövetségi kapitányai közül csak Baróti Lajos ért el (117 mérkőzés).
