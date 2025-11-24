Korán mondtak le róla, bombagólt lőtt a Fradinak a klub saját nevelésű játékosa

A Fradi egykori legendája, Ebedli Zoltán az Üllői úton dirigált Manner Balázsnak, aki 2013-ban Mórról került a zöld-fehérekhez. A szombati NB I-es meccsen - immár nyíregyházi szerelésben - óriási gólt lőtt a Groupama Arénában, és azzal megágyazott a nyírségiek 3-1-es meglepetés-győzelmének. A szabolcsiak történetük során először nyertek az Üllői úton - Manner Balázs a Fradi saját nevelésű játékosa révén is.

Manner Balázs (jobbra) a Nyíregyháza egyik erőssége Fotó: Czinege Melinda

Másfél évig dolgoztam együtt Mannerrel, sőt, még az NB III-ban szereplő együttesünknél is patronáltam őt. Kiválóan cselez, hatékony az összjátékban. Igaz, akkoriban, amikor a trénere voltam, kissé bátortalannak tűnt, de azóta ezen változtatott

– nyilatkozta Ebedli a Metropolnak.

Manner Balázs nem kellett a Fradinak

A 20 éves Manner a jövőjét a Fradiban képzelte el, 2023 márciusában 12 perc lehetőséget kapott a Leverkusen elleni EL-meccsen, attól kezdve azonban Vjacseszlav Csercseszov edző elfeledte. Az NB II-es Soroksárhoz került.

Akkor is figyeltem a pályafutását, amikor egy idény soroksári vendégeskedését követően 2025 nyarán úgy döntött, hogy Nyíregyházára szerződik. A jelek szerint jól tette, mert Bódog Tamás edző keze alatt kinyílhat a kapu az állandó csapattagsága felé. Erre rászolgál ez a húszéves srác, aki talán a Szélesi Zoltán vezérelte U21-es nemzeti együttes keretébe is beférhet

- tette hozzá a 12-szeres válogatott Ebedli.