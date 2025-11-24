Korán mondtak le róla, bombagólt lőtt a Fradinak a klub saját nevelésű játékosa
Óriási gólt rúgott a Ferencvárosnak a klub korábbi játékosa. Manner Balázs szombaton a Nyíregyháza tagjaként villant az Üllői úton, és egykori mestere, Ebedli Zoltán elemezte a teljesítményét.
A Fradi egykori legendája, Ebedli Zoltán az Üllői úton dirigált Manner Balázsnak, aki 2013-ban Mórról került a zöld-fehérekhez. A szombati NB I-es meccsen - immár nyíregyházi szerelésben - óriási gólt lőtt a Groupama Arénában, és azzal megágyazott a nyírségiek 3-1-es meglepetés-győzelmének. A szabolcsiak történetük során először nyertek az Üllői úton - Manner Balázs a Fradi saját nevelésű játékosa révén is.
Másfél évig dolgoztam együtt Mannerrel, sőt, még az NB III-ban szereplő együttesünknél is patronáltam őt. Kiválóan cselez, hatékony az összjátékban. Igaz, akkoriban, amikor a trénere voltam, kissé bátortalannak tűnt, de azóta ezen változtatott
– nyilatkozta Ebedli a Metropolnak.
Manner Balázs nem kellett a Fradinak
A 20 éves Manner a jövőjét a Fradiban képzelte el, 2023 márciusában 12 perc lehetőséget kapott a Leverkusen elleni EL-meccsen, attól kezdve azonban Vjacseszlav Csercseszov edző elfeledte. Az NB II-es Soroksárhoz került.
Akkor is figyeltem a pályafutását, amikor egy idény soroksári vendégeskedését követően 2025 nyarán úgy döntött, hogy Nyíregyházára szerződik. A jelek szerint jól tette, mert Bódog Tamás edző keze alatt kinyílhat a kapu az állandó csapattagsága felé. Erre rászolgál ez a húszéves srác, aki talán a Szélesi Zoltán vezérelte U21-es nemzeti együttes keretébe is beférhet
- tette hozzá a 12-szeres válogatott Ebedli.
