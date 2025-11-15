RETRO RÁDIÓ

„Ha a Fradinál maradt volna...” - Lisztes Krisztiánról beszélt Csank János

Csank János egykori szövetségi kapitányunknak tetszett a Fradi 20 éves futballistájának játéka. Leszögezte: a Feröer-szigetek elleni U21-es csütörtöki edzőmeccs akkor dőlt el, amikor Lisztes Krisztiánt pályára küldték.

Létrehozva: 2025.11.15. 08:30
Elég sokat, egy teljes egy félidőt gól nélkül elbíbelődött U21-es-es futballválogatottunk a feröeriekkel játszott előkészületi meccsen. Szünet után aztán Szélesi Zoltán szövetségi edző becserélte Lisztes Krisztiánt, ami fordulópontot jelentett, végül a mieink 3-0-ra nyertek. Az Eintracht Frankfurttól kölcsönben a Fradinál szereplő támadó nem hazudtolta meg önmagát, remek fejessel szerzett vezetést, lőtt egy kapufát, és akadt egy olyan ollózós próbálkozása, ami az ő névjegye. Sajnos a 78. percben megsérült, cserét kért.

Lisztes Krisztián a Fradi játékosaként
Lisztes Krisztián a Fradi után az U21-es válogatottban is pályára lépett Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Csank János, a Váccal és a Ferencvárossal bajnoki címet szerzett edző szerint Lisztes univerzális labdarúgó.

Bármelyik poszton kiváló a kis Lisztes. Fizikailag sokat erősödött, elvégre ma már nem medicinlabdákkal dolgoznak, egyre jobban lát a pályán, így erőssége lesz utánpótlás-együttesünknek

– vélekedett az exkapitány.

Lisztes Krisztián 404 nap után játszott

A Ferencváros támadójátékosa legutóbb tavaly májusban az Újpest ellen szerzett gólt, két héttel ezelőtt pedig – a Békéscsaba ellen a Magyar Kupában – 404 nap után lépett ismét pályára.

Ha a Fradinál maradt volna, és nem szerződik a Frankfurthoz, akkor húszéves korára már régen 100 NB I-es mérkőzést tudna a háta mögött, és nem járt volna kálváriát Németországban

- fogalmazott Csank az U21-es válogatott labdarúgó kapcsán.

 

