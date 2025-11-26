Veszélyben volt Gulácsi Péter esküvője, könyörögni kellett a kapitánynak

Esküvő vagy Európa-bajnokság? Ezt a kérdés tehette fel magának Gulácsi Péter 2016-ban a franciaországi Eb előtt. A nemzeti csapat arra készült, hogy 44 év után újra kontinensviadalon szerepeljen, ebbe kavart bele a lakodalom időpontja. Végül kalandos úton mindenki jól járt, erről ír most megjelenő "Csendben a csúcsra" című könyvében az RB Leipzig játékosa.

Gulácsi Péter könyve novemberben jelent meg Fotó: Tumbász Hédi

Gulácsi Péter 2015 nyarán érkezett az akkor német másodosztályú RB Leipzig csapatához. Az első fél évben csak a kispadon ült, s úgy nézett ki, hogy noha a válogatott kijutott az Eb-re, meccsek nélkül a labdarúgónak esélye sincs bekerülni a keretbe. Éppen ezért menyasszonyával, Diával meg is szervezték májusra az esküvőt. Nem sokkal később a lipcsei kapus, Fabio Coltorti sérülése keresztülhúzta a terveket. A beugró Gulácsi bemutatkozása annyira jól sikerült, hogy megnyílt a kapu a válogatottba. Bernd Storck szövetségi kapitány Király Gábor mellett Dibusz Dénest, Bogdán Ádámot és Gulácsit nevezte a május elején edzőtáborba utazó bő keretbe. Az nyilvánvaló volt, hogy Király fog védeni, de a fennmaradó két helyért nagy volt a harc.

Gulácsi Péternek hetekig könyörgött

Gulácsi ekkor beszélt a dilemmájáról a német szakembernek.

"Elmondtam Storcknak, nekem a felkészülés célegyenesében lenne az esküvőm, amit szeretném, ha megtarthatnék, de ha ezen múlik, utazom-e az Eb-re, lemondom. Storck annyit tudott hozzáfűzni, ha biztosra akarok menni, akkor halasszam el, nincs azonban garancia arra, hogy Eb-résztvevő leszek"

- olvasható a könyvben.

Gulácsi és felesége 9 és fél éve házasok Fotó: Tumbász Hédi

Gulácsi ekkor úgy döntött, nem lefújja a lagzit, melyre több országból, Liverpoolból, Salzburgból és Lipcséből is várta a barátait. Mindenki lefoglalta magának a repülőjegyet, már csak ezért sem akart a násznéppel kitolni. Ugyanakkor kiderült, Bogdán helyett Gulácsi mehet az Eb-re.

Felhívtam azzal, hogy nem mondtam le az esküvőt, mert megszerveztünk mindent… Storck erre közölte, szó sem lehet esküvőről, benne vagyok az utazó háromban

Gulácsi Péter ekkor nem esett pánikba, még lipcsei edzőjét, Ralf Rangnickot is megkérte, puhítsa meg a szigorú Storckot. Végül egy e-mailben írta meg a kapitánynak a terveit: az ausztriai edzőtáborból pénteken délután tervezett elutazni az eskövőre, s ígérte vasárnap reggel már újra a kerettel lesz.

Másfél napot leszek távol. Az talán nem a világvége. Mondjuk az utóbbi mondatot nem írtam bele

- emlékezett vissza a kapus, aki helikopterrel utazott el a monoszlói esküvőre.