Válsághelyzet alakult ki a Fradi Európa-liga-meccse kapcsán

Ismerős ellenféllel találkozik a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában, hiszen csütörtök este 21.00-kor (tv: M4Sport) Fradi–Ludogorec-összecsapást rendeznek a Groupama Arénában. 2019 óta hatszor nézett egymással farkasszemet a két csapat, három győzelem, két döntetlen és egy vereség a magyar klub mérlege. Most viszont a szokottnál könnyebb dolga lehet a zöld-fehéreknek, hiszen a vendégeknél valóságos válsághelyzet alakult ki az elmúlt hetekben.

Fradi–Ludogorec: a BL-selejtezők után az Európa-ligában is a bolgár riválissal találkozik a Ferencváros (Fotó: Tumbász Hédi)

A klub kedden hivatalos honlapján jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Rui Motával, a csapat vezetőedzőjével. Helyét ideiglenesen a házon belülről érkező Todor Zsivondov vette át. A döntés hátterében egyértelműen a gyenge szereplés áll: a razgradi együttes zsinórban tizenhárom idényben hódította el a bolgár bajnoki címet, most azonban már több mint tízpontos hátrányban van a listavezető Levszki Szófia mögött. Nem túlzás azt állítani, hogy a lejtmenet a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-selejtezős kieséssel kezdődött, hiszen azóta tizenöt tétmérkőzésből mindössze ötöt tudott megnyerni a gárda.

A bolgárok gondjait tovább tetézik a sérülések. Bernard Tekpetey arccsontműtéten esett át, így biztosan nem léphet pályára Budapesten. A Transfermarkt adatai szerint a ghánai szélső a Ludogorec legértékesebb játékosa, hiánya ezért gyengítheti a vendégek támadójátékát. Rajta kívül Aguibou Camara, Georgi Terziev és Kwadwo Duah is a sérültek számát gyarapítja.

Fradi–Ludogorec: továbbjutást érhet a magyar győzelem

A Ferencváros ezzel szemben kiváló helyzetből várhatja az összecsapást. Egy esetleges győzelem akár a továbbjutás küszöbére is repítheti Robbie Keane együttesét, hiszen siker esetén tíz ponttal állna a tabellán – ez az előző Európa-liga-kiírásban már gólkülönbségtől függően elegendőnek bizonyult a kieséses szakaszba kerüléshez.