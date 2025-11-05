RETRO RÁDIÓ

Válsághelyzet alakult ki a Fradi Európa-liga-meccse kapcsán

Válsághelyzet van az FTC Európa-ligás ellenfelénél. A Fradi–Ludogorec-összecsapás hatalmas lehetőséget kínál a magyar rekordbajnok számára: hazai siker esetén Robbie Keane csapata közel kerülhet a továbbjutáshoz.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.05. 18:15
Fradi Ludogorec UEFA Európa-Liga

Ismerős ellenféllel találkozik a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában, hiszen csütörtök este 21.00-kor (tv: M4Sport) Fradi–Ludogorec-összecsapást rendeznek a Groupama Arénában. 2019 óta hatszor nézett egymással farkasszemet a két csapat, három győzelem, két döntetlen és egy vereség a magyar klub mérlege. Most viszont a szokottnál könnyebb dolga lehet a zöld-fehéreknek, hiszen a vendégeknél valóságos válsághelyzet alakult ki az elmúlt hetekben.

Fradi-Ludogorec: A BL-selejtezők után az Európa-ligában is a bolgár riválissal találkozik a Ferencváros
Fradi–Ludogorec: a BL-selejtezők után az Európa-ligában is a bolgár riválissal találkozik a Ferencváros (Fotó: Tumbász Hédi)

A klub kedden hivatalos honlapján jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Rui Motával, a csapat vezetőedzőjével. Helyét ideiglenesen a házon belülről érkező Todor Zsivondov vette át. A döntés hátterében egyértelműen a gyenge szereplés áll: a razgradi együttes zsinórban tizenhárom idényben hódította el a bolgár bajnoki címet, most azonban már több mint tízpontos hátrányban van a listavezető Levszki Szófia mögött. Nem túlzás azt állítani, hogy a lejtmenet a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-selejtezős kieséssel kezdődött, hiszen azóta tizenöt tétmérkőzésből mindössze ötöt tudott megnyerni a gárda.

A bolgárok gondjait tovább tetézik a sérülések. Bernard Tekpetey arccsontműtéten esett át, így biztosan nem léphet pályára Budapesten. A Transfermarkt adatai szerint a ghánai szélső a Ludogorec legértékesebb játékosa, hiánya ezért gyengítheti a vendégek támadójátékát. Rajta kívül Aguibou Camara, Georgi Terziev és Kwadwo Duah is a sérültek számát gyarapítja.

Fradi–Ludogorec: továbbjutást érhet a magyar győzelem

A Ferencváros ezzel szemben kiváló helyzetből várhatja az összecsapást. Egy esetleges győzelem akár a továbbjutás küszöbére is repítheti Robbie Keane együttesét, hiszen siker esetén tíz ponttal állna a tabellán – ez az előző Európa-liga-kiírásban már gólkülönbségtől függően elegendőnek bizonyult a kieséses szakaszba kerüléshez.

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó-kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga-estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu