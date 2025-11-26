A Fradi-legenda unokája rávágta, mit tenne, ha visszacsalogatnák a Népligetbe

Amióta Bódog Tamás átvette a Nyíregyháza irányítását, veretlen a csapat, három mérkőzésből öt pontot szerzett. Kovácsréti Márk remek formában futballozik, a bajnoki címvédő Ferencváros ellen ráadásul kettőzött erővel készült. A Fradi-legenda Ebedli Zoltán unokája gólt is lőtt korábbi klubja ellen.

Ebedli Zoltán unokája, Kovácsréti Márk emlékezetes gólt lőtt az FTC ellen (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

Ebedli Zoltán unokája Nyíregyházán érzi magát a legjobban

Azért lőttem a rövid, bal alsó sarokba, mert az könnyebb célpontnak tűnt

– emlékezett Kovácsréti Márk a Metropolnak a meglepő 3-1-es nyírségi sikerre. Korábban az FTC, az Újpest, a Vasas, a Kisvárda és a MTK együttesében is szerepelt, de elismerte, Nyíregyházán érzi magát a legjobban.

Mivel 2015 és 2017 között futballoztam a Népligetben, a Fradi ellen rendre kettőzött erővel készülök

– vallotta be. Közbevetésünkre, vajon ha visszacsalogatná a Fradi-vezetés, arra miként reagálna, némi hezitálás után rávágta:

Megfontolnám.

Kovácsréti Márk: Szó sincs kiesésről!

Ami a pályafutását illeti, Ebedli Zoltán unokája azt reméli, hogy nagypapája génjeiből örökölt valamit, különösen a labdaérintéseit tartja követendőnek. A nyírségi együttesnél egyébként új időszámítás kezdődött azzal, hogy Bódog Tamást nevezték ki vezetőedzőnek.

A védelmünk jól áll a lábán, az új mester pedig azt kéri, hogy a középpályát gyorsan játsszuk át, és bátran lőjük a rivális kapuját

– jegyezte meg ennek kapcsán Kovácsréti. Amióta Bódog Szabolcsban dolgozik, a Spartacus három mérkőzésből öt pontot szerzett, veretlen, és amennyiben hasonlóképpen megy a futball, aligha lesznek kiesési gondjaik.

Kovácsréti Márktól azt várják el, hogy csapata egyik alapembere legyen, és ez azért tűnik megvalósíthatónak, mert korábbi ékpozíciójából egy kicsit hátrább vonták, szabadon indíthat akciókat, átlövései pedig köztudottan veszélyesek.