A Fradi-legenda unokája rávágta, mit tenne, ha visszacsalogatnák a Népligetbe
Remek formában van az NB I-ben szereplő Nyíregyháza focistája, Kovácsréti Márk. Ebedli Zoltán unokája emlékezetes gólt lőtt az FTC ellen.
Amióta Bódog Tamás átvette a Nyíregyháza irányítását, veretlen a csapat, három mérkőzésből öt pontot szerzett. Kovácsréti Márk remek formában futballozik, a bajnoki címvédő Ferencváros ellen ráadásul kettőzött erővel készült. A Fradi-legenda Ebedli Zoltán unokája gólt is lőtt korábbi klubja ellen.
Ebedli Zoltán unokája Nyíregyházán érzi magát a legjobban
Azért lőttem a rövid, bal alsó sarokba, mert az könnyebb célpontnak tűnt
– emlékezett Kovácsréti Márk a Metropolnak a meglepő 3-1-es nyírségi sikerre. Korábban az FTC, az Újpest, a Vasas, a Kisvárda és a MTK együttesében is szerepelt, de elismerte, Nyíregyházán érzi magát a legjobban.
Mivel 2015 és 2017 között futballoztam a Népligetben, a Fradi ellen rendre kettőzött erővel készülök
– vallotta be. Közbevetésünkre, vajon ha visszacsalogatná a Fradi-vezetés, arra miként reagálna, némi hezitálás után rávágta:
Megfontolnám.
Kovácsréti Márk: Szó sincs kiesésről!
Ami a pályafutását illeti, Ebedli Zoltán unokája azt reméli, hogy nagypapája génjeiből örökölt valamit, különösen a labdaérintéseit tartja követendőnek. A nyírségi együttesnél egyébként új időszámítás kezdődött azzal, hogy Bódog Tamást nevezték ki vezetőedzőnek.
A védelmünk jól áll a lábán, az új mester pedig azt kéri, hogy a középpályát gyorsan játsszuk át, és bátran lőjük a rivális kapuját
– jegyezte meg ennek kapcsán Kovácsréti. Amióta Bódog Szabolcsban dolgozik, a Spartacus három mérkőzésből öt pontot szerzett, veretlen, és amennyiben hasonlóképpen megy a futball, aligha lesznek kiesési gondjaik.
Kovácsréti Márktól azt várják el, hogy csapata egyik alapembere legyen, és ez azért tűnik megvalósíthatónak, mert korábbi ékpozíciójából egy kicsit hátrább vonták, szabadon indíthat akciókat, átlövései pedig köztudottan veszélyesek.
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Paks, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre