25 éves lett Szoboszlai Dominik: így köszöntötték fel

A magyar focista nem akármilyen évet tudhat a háta mögött.

Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.10.25. 18:40
Szoboszlai Dominik Liverpool FC magyar válogatott születésnap labdarúgás

A magyar sztárfocista, a válogatott középpályása ma ünnepli 25. születésnapját. Szoboszlai Dominikot csapata, a Liverpool FC köszöntötte fel Instagram-oldalán.

Szoboszlai Dominik 25 éves lett /  Fotó: Alex Livesey - UEFA

Szülinapos a magyar válogatott focistája, Szoboszlai Dominik

A magyar labdarúgót egy videóbejegyzésben ünnepelték. Hazánk büszkesége nem akármilyen évet fog zárni. Amellett, hogy bajnok lett a csapatával, a magánéletében is nagy változásokon ment keresztül.

Feleségével, Buzsik Borkával közös kislányuk született, illetve a Champions League is kiválóan teljesített - számolt be róla a Tények. Szombaton sincs megállás a szülinapos számára, ugyanis a Brentford FC ellen lépnek pályára idegenben, így a sztár sportoló nem fog unatkozni a jeles napon sem.

 

 

