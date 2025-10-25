25 éves lett Szoboszlai Dominik: így köszöntötték fel
A magyar focista nem akármilyen évet tudhat a háta mögött.
A magyar sztárfocista, a válogatott középpályása ma ünnepli 25. születésnapját. Szoboszlai Dominikot csapata, a Liverpool FC köszöntötte fel Instagram-oldalán.
Szülinapos a magyar válogatott focistája, Szoboszlai Dominik
A magyar labdarúgót egy videóbejegyzésben ünnepelték. Hazánk büszkesége nem akármilyen évet fog zárni. Amellett, hogy bajnok lett a csapatával, a magánéletében is nagy változásokon ment keresztül.
Feleségével, Buzsik Borkával közös kislányuk született, illetve a Champions League is kiválóan teljesített - számolt be róla a Tények. Szombaton sincs megállás a szülinapos számára, ugyanis a Brentford FC ellen lépnek pályára idegenben, így a sztár sportoló nem fog unatkozni a jeles napon sem.
