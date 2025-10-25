25 éves lett Szoboszlai Dominik: így köszöntötték fel

A magyar sztárfocista, a válogatott középpályása ma ünnepli 25. születésnapját. Szoboszlai Dominikot csapata, a Liverpool FC köszöntötte fel Instagram-oldalán.

Szoboszlai Dominik 25 éves lett / Fotó: Alex Livesey - UEFA

Szülinapos a magyar válogatott focistája, Szoboszlai Dominik

A magyar labdarúgót egy videóbejegyzésben ünnepelték. Hazánk büszkesége nem akármilyen évet fog zárni. Amellett, hogy bajnok lett a csapatával, a magánéletében is nagy változásokon ment keresztül.

Feleségével, Buzsik Borkával közös kislányuk született, illetve a Champions League is kiválóan teljesített - számolt be róla a Tények. Szombaton sincs megállás a szülinapos számára, ugyanis a Brentford FC ellen lépnek pályára idegenben, így a sztár sportoló nem fog unatkozni a jeles napon sem.