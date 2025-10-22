Szomorú bejelentés érkezett a Fradi mérkőzése előtt, Rossi sem lehet boldog

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane a Salzburg-Fradi találkozó előtti sajtótájékoztatón tisztázta a legfontosabb kérdést: bár Dibusz Dénes nemrég megsérült, a válogatott kapus elutazott a csapattal, és minden jel szerint újra bevethető. Ez azt jelenti, hogy a vasárnapi derbin piros lapot kapó Gróf Dávid, aki ugyan eltiltását csak a bajnokságban tölti, várhatóan a kispadon kezd majd. Ugyanakkor Tóth Alex kisebb sérülése miatt biztosan kihagyja a mérkőzést.

Robbie Keane elmondta mit vár a Salzburg-Fradi Európa-liga mérkőzéstől Fotó: Belga Mag/Jill Delsaux

Keane szerint az Európa-liga harmadik fordulójában sem lesz könnyű dolga a magyar bajnoknak.

Ezen a szinten minden mérkőzés nehéz, a Salzburg egy nagyon jó csapat, fiatal és tele energiával. Régóta figyelem a Red Bull-modellt, ismerem a működésüket. Nálunk a jó kezdetet, a lendületet folytatni kell, az Európa-ligában folytatni kell a jó szereplést, de ahogy már mondtam, itt minden mérkőzés nehéz

– fogalmazott az ír tréner, akinek együttese eddig remekül teljesít a sorozatban: a Viktoria Plzen elleni 1-1 után a belga Genk otthonában 1-0-ra győzött, így négy ponttal a tabella élmezőnyében áll.

Keane azt is elmondta, hogy:

Dibusz Dénes elutazott a meccsre, mert jó állapotban van és bevethető, így Gróf Dávid helyett alighanem ő védhet – ugyanakkor Tóth Alex kisebb sérülés miatt biztosan kihagyja a találkozót.

A vasárnapi Újpest elleni derbin a sérült Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávid a hosszabbításban piros lapot érően fellökött egy újpesti labdaszedőt. A Ferencváros kapusa négy bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott, amely kizárólag a hazai sorozatra érvényes, így ha Dibusz mégsem tudna játszani, Gróf védhetné a Fradi kapuját Salzburgban. - írta a Magyar Nemzet.

A játékosok közül Varga Barnabás képviselte a Fradit a sajtótájékoztatón. A támadó korábban Ausztriában futballozott, így jól ismeri az ellenfelet.

Fiatal csapatuk van, gyors játékosokkal, oda kell figyelni a védekezésre, de a rutin mellettünk szól. Hetente dolgozunk azon, hogy a helyzetkihasználásunk jobb legyen

– mondta a magyar válogatott gólvágó.

Salzburg-Fradi mérkőzés az Európa-ligában

A Salzburg eddig gyengén kezdett az Európa-ligában: két meccs után még pont és gól nélkül áll, és a bajnokságban sem remekel. A csütörtöki összecsapás 18.45-kor (Tv: M4 Sport) kezdődik a Red Bull Arénában, ahol mintegy 30 ezer néző várható, köztük 1500 ferencvárosi szurkoló is. A mérkőzést a georgiai Goga Kikacseisvili vezeti.