Betelt a pohár, súlyos döntés született: Ez a Fradi-meccset is nagyban érinti

Betelt a pohár az angol Nottingham Forest vezetőségénél. A Fradi Európa-ligás ellenfele kirúgta az edzőjét.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.10.18. 19:45
Módosítva: 2025.10.18. 20:14
Fradi európa-liga Nottingham Forest

Súlyos döntést hozott az angol Premier Leauge-ben szereplő Nottingham Forest vezetősége. Miután a csapat szombaton megint kikapott, ezúttal a Chelsea-től 3-0-ra hazai pályán, az együttes honlapjának híre szerint alig fél órával később megköszönték a munkát Ange Postecoglou vezetőedzőnek. Ez a döntés egyébként a Fradit is érinti. Mint ismert, az angol csapat ellenfele lesz a zöld-fehéreknek az Európa-liga alapszakaszában, és ezzel eldőlt, hogy akkor már nem az ausztrál szakember ül majd a kispadon.

Ange Postecoglou a Fradi ellen már nem lesz ott a kispadon
Fradi-meccset is érintő, súlyos döntés született: A Nottingham Forest kirúgta az edzőjét, Ange Postecoglout Fotó: Neal Simpson/Allstar

Ange Postecoglout csak szeptember elején nevezte ki a klub, de az azóta lejátszott nyolc mérkőzésen csak két döntetlent tudott elérni, hat vereség mellett. Ezzel a Premier League-ben öt ponttal csak a 17. helyen állnak, míg a második számú európai kupasorozatban két meccsen egy döntetlennel és egy vereséggel a 25. pozícióból várják a folytatást.

Az ausztrál szakember – aki tavasszal még Európa-ligát nyert a Tottenhammel – már a második vezetőedzője volt ebben a szezonban a Nottinghamnek, amely az idényt még a portugál Nuno Espírito Santóval kezdte.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

