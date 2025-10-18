Betelt a pohár, súlyos döntés született: Ez a Fradi-meccset is nagyban érinti

Súlyos döntést hozott az angol Premier Leauge-ben szereplő Nottingham Forest vezetősége. Miután a csapat szombaton megint kikapott, ezúttal a Chelsea-től 3-0-ra hazai pályán, az együttes honlapjának híre szerint alig fél órával később megköszönték a munkát Ange Postecoglou vezetőedzőnek. Ez a döntés egyébként a Fradit is érinti. Mint ismert, az angol csapat ellenfele lesz a zöld-fehéreknek az Európa-liga alapszakaszában, és ezzel eldőlt, hogy akkor már nem az ausztrál szakember ül majd a kispadon.

Fradi-meccset is érintő, súlyos döntés született: A Nottingham Forest kirúgta az edzőjét, Ange Postecoglout Fotó: Neal Simpson/Allstar

Ange Postecoglout csak szeptember elején nevezte ki a klub, de az azóta lejátszott nyolc mérkőzésen csak két döntetlent tudott elérni, hat vereség mellett. Ezzel a Premier League-ben öt ponttal csak a 17. helyen állnak, míg a második számú európai kupasorozatban két meccsen egy döntetlennel és egy vereséggel a 25. pozícióból várják a folytatást.

Az ausztrál szakember – aki tavasszal még Európa-ligát nyert a Tottenhammel – már a második vezetőedzője volt ebben a szezonban a Nottinghamnek, amely az idényt még a portugál Nuno Espírito Santóval kezdte.